Eğitim Bakanlığı’nda 2 vaka

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda iki personelin COVID-19 olduğu öğrenildi. Bakan Olgun Amcaoğlu, bu bilgiyi YENİDÜZEN’e doğruladı. Personelin bir bölümüne Bakanlıkta PCR testi yapılırken, bir bölümü ise test için hastaneye çağrıldı.

Eğitim Bakanlığı’nda iki çalışanın COVID-19 olduğunun ortaya çıkmasıyla ilaçlama çalışması başlatıldı. Bakanlığın neredeyse tüm bölümlerinin boşlatılarak ilaçlandığı da edinilen bir diğer bilgi olurken, kaç kişinin karantinaya alındığı ve işleyişin nasıl süreceğine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.