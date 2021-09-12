Eğitim Bakanı Prodromu, Atatürk yanlışını kabul etti

Kıbrıslı Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, içerisinde Mustafa Kemal Atatürk’e atıfta bulunulan sayfanın yırtılması iddiası üzerine tartışmaya sebep olan lise ikinci sınıfların İngilizce kitabı konusunda yanlış icraatlarda bulunulduğunu kabul etti.

Fileleftheros gazetesine göre, dün RİK 3’e konuşan Prodromu, yanlış anlama sebebiyle yanlış icraatlarda bulunulduğunu kabul ederken, kitap kontrol edilirken bunun bakanlığın da dikkatinden kaçtığını savundu.

Kitabın, Kıbrıslı Türk nüfusuna hitap ettiğini de dile getiren Prodromu, kitapta Türk isimleri ve şehirlerinin yer aldığını belirtti.

Gerçekleşen siyasi-ideolojik tartışmaların bir İngilizce kitabıyla alakası olmadığını da ifade eden Prodromu, birçok kişinin siyasi düşüncelere saldırı yaptıklarını kaydetti.

Prodromu, İngilizce derslerinin tarihi tartışmalar için uygun yer olmadığını, öte yandan kitabın sayfasının yırtılmadığını iddia etti.

Kıbrıs’ın güneyinde kitapların sayfalarını yırtmaya ihtiyaçları olmadığını belirten Prodromu, sansür olmadığı gibi, müdahale de olmadığını iddia etti.

Kitabın toplatıldığını dile getiren Prodromu, kitabın müfredatta kalıp kalmayacağı konusundaki bir soruya yanıtında ise, bunu bilmediğini ancak toplam 9 diğer kitabın durumunda olduğu gibi kitabın içerisindeki metinlerin güncellenmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Gazete, Başkan Nikos Anastasiadis’in konuyla ilgili olarak önümüzdeki salı günü Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’yla görüşmesinin beklendiğini ekledi.