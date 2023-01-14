Eğitim Bakanı, din kurslarını desteklediğini açıkladı

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, din kurslarını desteklediğini söyledi.

Din kurslarıyla ilgili soru üzerine açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Gerçekçi konuşacak olursak, bugün beni manşete alarak açıklama yapanlar bilmelidir ki, ben 2010 yılında bu ülkede bir dini eğitim talebi olduğunu ve bu eğitim talebinin okullarda karşılanması gerektiğini söyledim ve yaz döneminde müfredatı ile birlikte Dini Bilgiler Kursu açtım.” dedi.

Çavuşoğlu, zamanında bu kursları düzenlediği için eylem maksatlı kurs düzenlenen okulların kapılarının tekmelendiğini de hatırlatarak, bugün bu kursların okullarda olması gerektiğinin söylediğine dikkat çekti.

Gelinen noktada bu kursların izinsiz, kayıtsız ve gözden uzak ortamlarda düzenlendiğine dair söylemlerin yüksek sesle ifade edildiğinin ve yıllardır da bu şekilde düzenlendiğinin altını çizen Çavuşoğlu tüm hükümet dönemlerinde de bu talebin bu şekilde karşılandığını söyledi.

Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak gelen talepler doğrultusunda ortaokullarda Din derslerini seçmeliden çıkarıp zorunlu hale getirdiklerini de dile getirerek, Dini Bilgiler Kurslarının düzenlenmesini okullarda veya kayıtlı, izinli ve müfredatlı olmak kaydıyla belirlenen ortamlarda gerçekleştirilmesine destek vereceklerini söyledi.