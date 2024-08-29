Eğimli Çatılarda Su Yalıtımında Shingle Uygulamaları

Su yalıtımının yapıldığı yerlerden biri eğimli çatılardır. Eğimli çatıya sahip bir yapıda yaşıyorsanız mutlaka shingle çatı uygulaması ile su ve ısı yalıtımını güçlendirmelisiniz. Peki eğitimli çatılar için shingle çatı işlemi nasıl yapılıyor?

Şıngıl Çatı Yalıtımı ile Yapı Dayanıklılığını Güçlendirmek Mümkün

Shingle Türkçe adlandırmasıyla şıngıl, eğimli çatılarda kullanılan su yalıtım malzemesidir. Çatı kaplama malzemesi olarak kullanılan bu materyal, çatıdaki su izolasyonu güçlendirir ve çatı ömrünü uzatır. Çatı ile beraber yapının da güçlenmesini destekleyen şıngıl malzemesi, farklı özellikteki yüzeylere kolaylıkla uygulanır. Asfalt kiremit olarak geçen şıngıl, üst yüzeyi farklı renk ve dokularda olan dekoratif bir çatı kaplamasıdır.

Çatı su yalıtımında suyun sızmasını önlemek amacıyla güçlü ve uzun ömürlü kaplama malzemelerine gerek duyulur. Şıngıl kaplaması da çatının ek yerlerine ve kenarlarına yapıştırılır ve su sızdırmasını önler. Aynı zamanda farklı renk ve desenlerde üretilerek de çatının estetik görünümünü güçlendirir. Maliyet açısından da avantaja sahip olan sahip çatı shingle malzemesinin kullanılması için ise mutlaka çatıya uygun bir yapı planlamasını tasarlamak gerekir.

Çatı Shingle Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eğimli çatı su yalıtımında shingle malzemesine ek olarak bitümlü membran da kullanılır. Çatıda bitümlü membranın uygulanmasından sonra çatı kaplamasının tamamlanması için shingle malzemeye yer verilir. Olası su geçişlerini ve nemi önleyen bitümlü membrana ek olarak shingle malzemesi de membran üzerine yerleştirerek koruma katmanını güçlendirir.

Shingle malzemesinin doğru şekilde uygulanmasında ise bazı faktörlere dikkat etmek gerekir. Shingle uygulanacak çatının eğimi %5’in altında olmamalıdır. Ayrıca şıngıl malzemenin uygulanacağı alanın temizlenmiş ve pürüzsüz olması lazımdır. Yüzey hazırlıklarının tamamlanmasından sonra ise su yalıtımının yapılması için şalümo alevi kullanılarak membran yapıştırılır.

Daha sonra da shingle levhaları çivileme işlemi uygulanarak sabitlenir. Olası su sızıntılarını engellemek için sırasıyla mahya işlemi, çatı deresi uygulaması ve mahyaların birleştirilmesine geçilir. Bu aşamalarda, gerekli çatı ve shingle uygulama hesaplamaları yapılarak shingle kaplaması tamamlanır. Su yalıtımı ve çatı kaplaması başlı başına kritik bir süreç olduğundan çatı kaplama ustalarından ve yalıtım profesyonellerinden destek almak gerekir.