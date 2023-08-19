Efsanevi sendikacı Seyis'e veda...

DEV-İŞ’in efsanevi başkanlarından Mehmet Seyis, son yolculuğuna uğurlanıyor...

Mağusa kabristanlığına defnedilecek olan Seyis anısına, saat 10.00’da Lefkoşa’daki DEV-İŞ binasında tören düzenlendi.

Törende Seyis anısına konuşmalar gerçekleşti, mücadele tarihindeki önemine vurgu yapıldı.

Konuşmaların ardından Seyis’in cenazesi alkışlar eşliğinde sendika binasından uğurlandı.

Seyis’in cenazesi öğlen namazının ardından Mağusa kabristanlığına defnedilecek.

Felek: “Nerede bir direniş varsaydı, oradaydı”

Törende konuşan DEV-İŞ eski başkanlarından Hasan Felek, Seyis’in yaşamı boyunca sınıf mücadelesinin ön saflarında yer aldığını belirterek, “Örnek bir yoldaşımızdı. Hastalığına uzun yıllar direndi. Nerede bir direniş varsaydı, oradaydı” dedi.

Seyis’in haksızlıklara karşı tahammülsüz olduğuna dikkat çeken Felek, “Sendikal mücadelede büyük izler bıraktı. Federal bir Kıbrıs kavgasında duruşundan taviz vermedi, ilkelerinden sapmadı” ifadelerini kullandı.

“Yoldaşımızı son yolculuğuna uğurluyoruz” diyen Felek, “Güle güle Mehmet yoldaş. Gözün arkada kalmasın. Seni asla unutmayacağız. Hepimizin başı sağolsun” dedi.

PEO Genel Sekreteri Haralambus gözyaşlarını tutamadı

Törende konuşan bir diğer isim olan PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus da Seyis’in mücadeleci ruhuna dikkat çekti, gözyaşlarına hakim olamadığı gözlemlendi.

Haralambus, Seyis’in tüm yaşamında öncü bir devrimci olduğunu belirterek, “Yurdumuz ve Kıbrıslıların bölünmüş bir durumda olduğu sürece, bir geleceğin olmayacağını çok çabuk anlayarak bunu mücadeleye ve eyleme dönüştüren gerçek bir Kıbrıslıydı” dedi.

“PEO için Mehmet, otak mücadelemizdeki bir kardeşti” diyen Haralambus, “O, DEV-İŞ lideri olarak, Kıbrıs işçi sınıfının ortak mücadeleleriyle yarattığı geleneğin mirasıyla sendikalarımız arasında kardeşlik ve meslektaşlık ilişkilerinin pekişmesine, sendikalarımızın ortak eylemlerinin güçlenmesine kararlı şekilde katkıda bulundu” ifadelerini kullandı.

“Bugün PEO Genel Kurulu ve binlerce üyesi adina Mehmet Seyis'i son yolculuğuna uğurlarken, Kıbrısımıza ve yurdumuzun emekçilerine sundukları için kendisine yürekten teşekkürlerimizi dile getiriyoruz” diyen Haralambus, “Bize bıraktığı miras çok ağır. Ama bunu omuzlarımızda yükseltmeliyiz” dedi.

Haralambus, “Emekçiler ve Kıbrıs için her yürüyüşte, her mücadelede yanımızda, bizimli birlikte olacaksın” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Aşam: “Sınıfsal mücadeleyi ondan öğrendik”

Törende konuşan DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam ise “Eksik hissediyoruz” diyerek sözlerine başladı, Mehmet Seyis’in mücadelesine duyduğu saygıyı, rakiplerine karşı da duyduğunu belirtti.

Seyis’in kendi kendi yetiştiren bir insan olduğunu söyleyen Aşam, “Hepimizin öğretmeniydi. Sınıfsal mücadeleyi ondan öğrendik. Mücadelesini en başından ne etnik ne de dini kökene dayandırdı. Dayandıranlara karşı mücadele verdi” dedi.

Seyis’in mücadelesinin işçilerin, ezilenlerin mücadelesi olduğunu söyleyen Aşam, “Barış mücadelecisiydi. Mücadelenin ortak, Kıbrıs’ın bütün olduğunu; sınıf bilinci olan insanların birlikte mücadele vererek kazanabileceğine inanırdı” ifadelerini kullandı.

Aşam, “Bugün veda ediyoruz ama öğretileri ve mücadeleci ruhu devam edecek” dedi.

Dünya Sendikalar Federasyonu’ndan mesaj

Törende ayrıca Dünya Sendikalar Federasyonu’nun da taziye mesajı okundu.

Mesajda, “meslektaşımız ve yoldaşımız” olarak nitelenen Seyis’in ailesine, yakınlarına, DEV-İŞ’e ve Kıbrıs’taki işçi sınıfına en içten başsağlığı dilekleri sunuldu.

Seyis’in Kıbrıs’taki sendikal hareketin önce liderlerinden olduğu belirtilen mesajda, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için verilen mücadelenin her zaman en ön saflarında yer aldığı vurgulandı.

Seyis’in sınıf dayanışmasını yaşam biçimi haline getirdiği vurgulanan mesajda, “Dünya Sendikalar Federasyonu saflarında büyük sınıfsal ailemizin pek çok önemli mücadelesine kendi mührünü silinmez bir şekilde vurmuştur” denildi.

Mesajda, “133 ülkede yaşayan, çalışan ve mücadele eden 105 milyon emekçi üyesi adına Dünyta Sendikalar Federasyonu, tüm hayatını boyunca enternasyonelist dayanışmayı pratikte yaşama geçiren ve işçi sınıfının mücadele bayrağını yükseklerde dalgalandıran Mehmet yoldaşın anısını saygıyla anmaktadır” ifadeleri kullanıldı.