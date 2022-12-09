Efendi: Lapta, Alsancak ve Çamlıbel imar planını hayata geçireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, bölgenin çok ciddi sıkıntılarla boğuştuğunu belirterek alt ve üst yapının içler acısı durumda, su ve çöp hizmetlerinin dahi ‘verilemez’ halde olduğunu söyledi. Efendi, bu sıkıntıları gidermek için aday olduğunu ifade etti. BRT’de yayınlanan “Seçim Özel” programına katılan Efendi, çevreci bir kişiliğe sahip olduğuna dikkat çekerek, bölgeye yapılacak her yeni yatırımın çevreyle bir bütün şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Efendi, bölgede çok ciddi vizyon eksikliğinin olduğunu belirterek, “Bugüne kadar isimleri farklı, zihinleri ve vizyonları aynı kişiler bölgeyi yönetti” dedi.

“İmar Planı hayata geçecek”

Bölgenin kalkınmasını istediklerine dikkat çeken Efendi, artık altyapı ile imar planlarının konuşulması gerektiğini kaydetti. Efendi, Lapta, Alsancak ve Çamlıbel bölgesinin gelişmeye açık ve muhtaç olduğunu belirterek, sürdürülebilir bir gelişme ve yapılaşma istediklerini, bunun için de imar planının bir önce hayata geçirileceğini vurguladı. Bölgenin ekonomik anlamda bir ‘çöküş’ yaşadığının altını çizen Efendi, belediyenin ekonomik sorunlarını ortadan kaldırıp ekonomik kalkınmayı eş zamanlı planlamayla başarmak zorunda olduklarını ifade etti.

“Eko-turizme önem vereceğiz”

Efendi, dağı ve deniziyle çok güzel bir yapıya sahip bölgenin artık turizmle anılmadığına, atıl durumda bırakılan tarihi eserler için hiçbir projenin yapılmadığına dikkat çekerek, özellikle eko turizme büyük önem vereceklerini dile getirdi. Bölgede çok ciddi trafik sorunu yaşandığını belirten Efendi, “Sadece çift şeritli yol yapmak bu sorunu çözmez. Yerel yönetim, bölgeye tali yol da yapılması için talepte bulunmalı” şeklinde konuştu. Toplu taşıma konusuna da değinen Efendi, toplu taşımanın trafik sorunuyla eşzamanlı bir şekilde düzene konulması gerektiğini vurguladı.

“Artık kentleşmeyi konuşmalıyız”

Lapta, Alsancak ve Çamlıbel bölgesinin 30-35 bin nüfuslu ve 312 km² yüzölçümüyle neredeyse Malta adası kadar büyük olduğunu belirten Efendi, “Artık bölgemizde doğru adımlarla kentleşmeyi konuşmalıyız” dedi. Merkezi hükümetle işbirliği yaparak bölgeye ihtiyaç duyulan devlet dairelerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Efendi, kentleşmenin ancak vizyonla olabileceğini kaydetti. “Çalışanı mutsuz, vatandaşı belediyeye küs olan durumu düzelteceğiz” diyen Efendi, bölgeye “yeni bir vizyon, yeni bir heyecan” getireceklerini, herkesi kucaklayıcı bir anlayışa sahip olacaklarını dile getirdi. Efendi, imar planıyla yatırımcılara belli başlı düzenleme getireceklerini belirterek, şartnamelerle yatırıcılara okul ve sağlık merkezi de yapması için baskı yapacaklarını kaydetti.

“Çevre ile bölge dokusu birbirine uyumlu olmalı”

Çevre ile bölge dokusunun birbirine uyumlu olması gerektiğini ifade eden Efendi, bunun ancak katılımcı, şeffaf ihale süreciyle mümkün olduğunu söyledi. Efendi, bölgeye engelli parkı, tenis kortu, basketbol sahası, yeşil alan ve oyun parkı yapacaklarını belirterek, bölge çehresini de turizmle eş zamanlı olarak değiştireceklerini vurguladı. Bölgeyi turizm anlamında “markalaştıracaklarına” dikkat çeken Efendi, “Bunu yaparken hem esnafımız, hem işletmecilerimiz, hem otelcilerimiz, hem üreticilerimiz kazanacak” dedi.