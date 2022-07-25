Editörün Notu: 495

Zorlanıyoruz böyle günlerde, böyle zamanlarda. Gelecek kaygısı ve belirsizlik eşliğinde ne yazı yazmanın tadı yazı yazmak gibi ne de bir şeyler anlatmanın. Sosyal medyadaki kakofoni bile bir nebze dinmiş gibi. Konuşmanın faydasının geçtiğinden midir bilmem ama mizah dışında ciddi ciddi bir şeyler söylemek sanırım çok da açmıyor insanları.

Toplum dinamiklerinin giderek anlamsızlaştığı ve giderek dinamik konseptinin önemsizleştiği zamanlarda hem toplumsal hem de evrensel ekonomik kriz ve bunun doğal ürünü olan bireyselleşme ve yabancı korkusu bizleri olduğumuz konumda bırakıyor. Bu hâl ve şartlarda üretmek zorunda olduklarımızın dışında üretmeye devam etmek kimi zaman imkân dışı bir mesele olarak bizimle oluyor.

Dört yüz doksan beşinci sayımızda Ali Furkan Çetiner siyaset gündemini yorumlarken dibe vuruştan bahsetti. Fatih Yalıner, Nafia Akdeniz’in Yarım İnşaat’ını değerlendirdi. Hakkı Yücel bizi bir temmuz hikâyesine götürdü ve anı ile acıyı bir araya getirdi. Oğuz Ufuk Haksever sivil toplumun yaşantımızdaki rolünü açıklayarak gençlik örgütlenmelerinin sorunlarına parmak bastı. Seçkin Tercan sanat tarihinde LGBTİ+ bireylerin konumundan yola çıkarak Wilde ve fotoğrafçılık üzerine değerlendirmede bulundu. Tuna Arkın Amerika Birleşik Devletler’de alınan son yargı kararları ışığında kürtajın durumunu ve yasaların muhafazakârlaşmasına olanak sağlanması hususunu göz önüne getirdi. Yılmaz Akgünlü de Batı uygarlığını kavramları ile beraber ele aldı ve eleştirilerde bulundu.

Bu anlattıklarımın içerisinde gönüllü olarak bir zorunluluk dışı eylemi gerçekleştiren, Gaile’ye yazan dostlarımızla beraber sizlerle olmak benim için büyük bir zevk. Emek koyanlara Yayın Kurulu adına teşekkürlerimi belirtirim. Bu sıcak günlerde bu sefer soğuk içeceğiniz eşliğinde sizleri Gaile’nin Temmuz 2022 sayısı ile beraber bırakıyorum. İyi okumalar dilerim…

Mustafa Özbilgehan

Yayın Kurulu:

Ahmet Güneyli

Emel Kaya

Hakan Karahasan

Hakkı Yücel

Koral Özkoraltay

Mustafa Özbilgehan

Niyazı Kızılyürek

Pervin Yiğit

Seda A. Refik

Senalp Canlıbel

Serkan Tansel

Yılmaz Akgünlü

Ağ editörü: Ülviye Akın Uysal

Yayıncı: www.yeniduzen.com