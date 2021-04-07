Editörün Notu

Mart 2021 hiç de güzel bir ay olmadı. Demokrasi karnemizin gün geçtikçe zayıflatılması şahit olmaya devam ederken, buna ekonomik sorunlar, bitmek bilmeyen covid-19 salgını da eklenince, Behçet Necatigil’in Dar Çağ kitabının başında söylediği tabirle ifade edecek olursak, içinde bulunduğumuz çağ, tam olarak “Dar çağlarda yaşama zorunluluğu.”

Sevme(k) zorla olabilir mi? İnsan(lar) sevmeye mecbur kılınabilir mi? “Love Erdoğan” reklâmlarına tepkilerini ortaya koyan bir grup, tepkilerini alenen belirttiklerinden ötürü, reklâmlara yapılan saldırıdan “sorumlu” tutularak ifade vermek zorunda bırakıldı, hem de ortada suç olarak hiçbir ibare yokken. Hemen sonrasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hakaret ettiği gerekçesiyle Sol Hareketin kurucu üyelerinden Abdullah Korkmazhan aleyhine dava dosyalandı. Bu da yetmedi, 1974 yılında Muratağa köyünde ailesi katledilen Hüseyin Akansoy’un, ailesinin cenaze törenini sivil bir şekilde gerçekleştirmesi, devlet nezdinde sorun oldu. Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada “Bundan böyle şehitlerimiz ile ilgili konularda bireysel tercihlerin Devlet uygulamalarının önüne geçmemesi esas olmalıdır” diyerek, bu kadar hassas bir konuya bile müdahale etti.

Cenevre’de gerçekleştirilecek olan “gayrı resmi” Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili tartışmalar her geçen gün katlanarak artarken, konunun arka planı, görüşmenin seyrinin hangi yöne doğru seyredip seyretmeyeceği konuşulurken, bugüne nasıl gelindiği ve toplantıdan çıkabilecek olası senaryoları Serkan Tansel kaleme aldı.

Covid-19 pandemisinin etkileri bireysel, sosyal, küresel açılardan hâlâ tüm ağırlığı ile devam ettiğinden, bu ayın Gaile’sinde pandemiye dair yazılar yayımlamaya, konu üzerine düşünmeye devam ettik. Bu konuda en ilginci yazılardan birisi Cyprus Mail gazetesinden Theo Panayidis’e ait. Seda A. Refik’in çevirdiği “Virüs Korkusuna Kapılan Bir Millet” adlı yazı, bizleri Kıbrıs’ın geçmişine, İngiliz Döneminde İspanyol Gribi dönemine götürüyor. Panayidis yazısında, o dönemki Kıbrıslı Rum gazeteleri ve arşivlerinden yola çıkarak, dönemin farklı bir panoramasını sunuyor bizlere. Onun dışında, “Kovid Dersleri: Ortak Yaşam Döngümüzün Keşfi” adlı yazısında Reşide Gökçebağ, doğadan kopuk yaşamımız ve pandemi ilişkisini ele almaya çalıştı. Hakkı Yücel, “Edebiyat’ın Büyüsü... Siyaset’in Tüneli” yazısında edebiyatın büyülü dünyasının, siyasetin tek boyutlu dünyasına karşın bizlere sunduğu çeşitliliğe dikkat çekiyor. “Boccaccio, İletişim ve Kıbrıs” adlı yazısında İbrahim Beyazoğlu, anlatıların gücüne vurgu yaparken, pandemi ile birlikte Boccaccio’nun Decameron’undan yola çıkarak, bizleri farklı anlatılarla keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. İnsanın iktidarlarla olan ilişkisi üzerine kaleme aldığı yazıda Nügen Derman Duru, pandemi süreci ile birlikte yaşadıklarımızı bir kez daha düşünme fırsatı sunuyor hepimize. Bu ay ilk kez yazılarını yayımlıyor olduğumuz üç genç kalem olan Nil Afacan, Doğa Haktanır ve Doğa Gündüz ise, güzellik kavramını sorgulayıp, güzelliği güzel kılanın ne olduğunu yeniden sorup, güzele güzel derken yeniden düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor bizlere. Yaşadığımız hayatta neyin normal, neyin anormal olduğunu ne kadar düşünüyoruz? Doğa Gündüz yazısında işte bu soruyu gündeme aldı bu ayki yazısında. Nil Afacan güzellik kavramının günümüzde bizlere nasıl dayatıldığını sorgularken, Doğa Haktanır geçmişten günümüze güzellik kavramının değiştiğini, güzel olanın ne olduğu üzerine etraflıca düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor bizlere. Gaile’mizde bu ay bir inceleme yazısı var: Pınar Kızılhan bizlere Anatole France’ın Tanrılar Susamışlardı yapıtı üzerine bir inceleme kaleme aldı. Son olarak; İbrahim Beyazoğlu Tanıl Bora’nın bu yılın Ocak ayında yayımladığı Hasan Âli Yücel kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Gaile’mizin sunduğu çeşitlilik, yazının başında bahsettiğim “Dar çağlarda yaşama zorunluluğu”na rağmen, hayatın birçok farklı yönü bulunduğu ve yaşamın değişik tonlarda devam ettiğinin bir nevi ispatı. Gaile olarak, farklı konulara, elimizden geldiğince, temas etmeye çalıştık. Temel nosyonumuz, her zamanki gibi, düşün(e)bilmek, düşün(dürt)ebilmek. Keyifli okumalar dileriz…

Hakan Karahasan

Nisan 2021

Gaile 480. Sayı

Yayın Kurulu:

Ahmet Güneyli

Emel Kaya

Hakan Karahasan

Hakkı Yücel

Koral Özkoraltay

Mustafa Özbilgehan

Niyazı Kızılyürek

Pervin Yiğit

Seda A. Refik

Senalp Canlıbel

Serkan Tansel

Şevki Kıralp

Uygar Erdim

Yılmaz Akgünlü

Web editör:

Ülviye Akın Uysal

Yayıncı:

www.yeniduzen.com