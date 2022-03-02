Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıktaki eksikliklerin süratle giderilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Sağlık hizmeti alanla, sağlık hizmeti verenin memnun olacağı bir sistemin oluşmasının şart olduğunu kaydeden Pilli, “Sorunları çözemediğim zaman mutsuz oluyorum ama umutsuz değilim… Sağlıkta çözülemeyecek problem yok…” dedi.

Hedeflerinin alt yapıyı güçlendirmek, sağlığa sistem getirmek olduğunu belirten Pilli, “En büyük sorunumuz sistemsizlik” açıklamasında bulundu.

Her zaman halkın menfaati doğrultusunda çalıştığını kaydeden Bakan Pilli, “Bazı zümreler bu nedenle beni istemiyor. Biz sağlığı düzeltmeye çalışırken, bazıları da bozmak için uğraşıyor” diye konuştu.

23 Ocak milletvekilliği erken genel seçimi sonrasında kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 3’lü koalisyonunda Sağlık Bakanı olarak görev yapan Ali Pilli, hedefleri, projeleri, sağlıktaki durumu Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirdi.

İlaç eksikliği ve vakalar konusunda da açıklamada bulunan Pilli, “Mağazada ne kadar eşya olduğunu bilgisayara bakıp öğrenebilirsiniz ama biz eczanelerde ne kadar ilaç olduğunu bilmiyoruz. İlaç sorununu çözmek istiyorsak otomasyon sistemini çalışır hale getirmeliyiz” dedi.

Pilli, toplumun yüzde 81’inin Covid-19’a karşı aşılanarak seriyi tamamladığını da açıkladı.

“Sıkıldık ama bir süre daha kurallara uymalıyız…”

Ali Pilli, son dönemde 300 ile 500 bandında seyreden vakaların baskın ve daha hızlı bulaşan Omicron varyantı olduğunu söyledi.

Pilli, özellikle yaşlılarla kronik hastaların bir süre daha korunması gerektiğini vurgulayarak, “Yaşlıları da kendimizi de korumaktan vazgeçtik. Vakalar bu nedenle arttı. Vatandaşlarımız rehavete kapılmasın. Sonuçta bu öldürücü bir hastalık” dedi.

Omicron’un öldürücü, hastaneye ve yoğun bakıma yatış etkisinin daha az olduğunu belirten Ali Pilli, “İki yıldır ‘maske, mesafe ve hijyen’ deniyor. İnsanlar haklı olarak sıkıldı. Ben de sıkıldım ama bir süre daha kurallara uymalıyız… Nisan’a doğru vakaların azalacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Pilli, Covid-19 olmasa da her kış döneminde diğer enfeksiyonlar nedeniyle kayıplar verildiğini hatırlatarak, temel kuralın enfeksiyonlardan korunmak olduğunu kaydetti.

Covid-19’a bağlı ölüm oranlarına da değinen, kronik hastalığı olan genç insanların kaybedildiğini anımsatan Sağlık Bakanı Pilli, “Ölüm oranları fazla gibi görünebilir ama değil. Diğer ülkelere göre aşağıdayız…” dedi.

“İnsanlar maskesiz dolaşıyor ama virüse yakalanınca tedirgin oluyor. Ben de korktum…”

Bir süre önce Covid-19’a yakalanıp iyileşen Pilli, “Üşüme ve boğazımda yanma hissettim… ‘Bu Covid olabilir’ dedim… Korktum… ‘Ciğerlerime iner mi’ diye düşündüm… İnsanlar maskesiz dolaşıyor, korkmuyor ama virüse yakalananların ne kadar tedirgin olduğunu görüyorum…” şeklinde konuştu.

Covid-19’la geçen 2 yılı da değerlendiren Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Pandemiye güçsüz alt yapıyla girdik. İyi çalıştık. Toplum kurallara uydu. Avrupa’nın sonra yaptığını biz ilk başta yaptık, insanları koruduk. Acil Durum Hastanesi’ni kurduk. Hastanenin yapılması gerektiğini ilk dile getiren ve girişim yapan bendim. Bu hastane olmasa açılamazdık…” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan Acil Durum Hastanesi’nde 36 yataklı yoğun bakım oluşturulduğunu kaydeden Sağlık Bakanı Pilli, 6 olan solunum cihazı sayısının bağışlarla 200’ü bulduğunu dile getirdi.

Pilli, tam teşekküllü olan Acil Durum Hastanesi’nin bir süre sonra diğer hastalara da hizmet vereceğini dile getirerek, 500 yataklı Lefkoşa Hastanesi’nin de Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılacağını söyledi.

“Aşılama oranında çoğu ülkeden öndeyiz… 906 bin 108 doz aşı yapıldı”

Aşılarla ilgili soruları da yanıtlayan Sağlık Bakanı Pilli, 35 merkezde vatandaşlara aşı yapılmaya devam edildiğini, bugüne kadar 906 bin 108 doz aşı yapıldığını, toplumun yüzde 81’inin aşılanarak seriyi tamamladığını, aşılama oranında çoğu ülkeden önde olunduğunu açıkladı.

Aşıyla ilgili kampanya yapılmadığı eleştirilerini yersiz bulduğunu belirten Pilli, muhtarlarla, belediyelerle iş birliği yapıldığını, kendilerine ulaşan yaşlıları ise evlerinde aşıladıklarını kaydetti.

Şu an yoğun bakımdaki kişilerin aşısız ve yaşlı olduğuna dikkat çeken Pilli, “E-devlet uygulamada olsaydı kimin aşılı, kimin aşısız olduğunu görebilecektik” dedi.

Çocuklar için ülkeye Avrupa Birliği üzerinden 2 bin doz aşı geldiğini, bin aşının yapıldığını, ikinci dozların da yapılacağını belirten Pilli, “Sayı daha fazla olabilirdi. Ailelerde çekince var… Covid-19’un eski gücünü kaybetmesi de bir etken olabilir” şeklinde konuştu.

Pilli, önlemler aldığını, okullarda vakaların çok da artmadığını söyledi.

“Eskiden çok güzel çalışan sağlık merkezlerimiz zayıfladı”

Covid-19 dışındaki hastaların “ihmal ediliyoruz” diye serzenişte bulunduğunu söyleyen Pilli, “Aslında bu hastalar ihmal edilmedi ancak koşullar bizi Covid’le mücadeleye itti. Sağlıkta bazı eksiklikler oldu, bunları süratle gidermeye çalışıyoruz” dedi.

Sağlık merkezlerinin yeniden organize edilmesi için adım attıklarını ifade eden Pilli, buraya ziyaretler gerçekleştirdiğini, hekim ve hemşire eksikliğinin sağlık merkezlerindeki en önemli sorun olduğunu ifade etti.

Pilli, “Eskiden çok güzel çalışan sağlık merkezlerimiz zayıfladı. Bir sağlık merkezinde mutlaka pratisyen hekim, kadın doğum uzmanı, çocuk doktoru, diş doktoru olmalı ama bu ülkede doktor bulmak çok zor… Bu sorun giderilse hastanelerdeki yük azalır…” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 10 yataklı bir yoğun bakımın daha önümüzdeki hafta hizmete gireceğini kaydetti.

Sağlıkla ilgili yemek, temizlik gibi ihalelere bu hafta içinde çıkılacağını söyleyen Pilli, hastanelerdeki temizlik sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Hastane projeleri

Yarım kalan Güzelyurt Hastanesi’nin bu dönemde bitirilmesine dair hedefleri olduğunu ancak henüz bunun için bir kaynak ayrılmadığını kaydeden Bakan Pilli, “İrade koyarsak ki koymamız gerekir, bu kaynak bulunur” şeklinde konuştu.

Yarım kalan Girne Hastanesi hakkında da konuşan Pilli, “Hastane için 30 milyon TL’yi Sağlık Fonu’ndan ayırmıştık. Bu para hâlâ duruyor. Girne Hastanesi bize devredildiğinde 30-33 milyon TL’ye bitirilebilirdi. Ben görevi devrettikten sonra 68 milyonluk ihale kazanıldı ancak enflasyon nedeniyle kazanan vazgeçti. Şimdi yeniden ihaleye çıkılacak…” dedi.

Pilli, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nin (AMATEM) 6 ay-1 yıl içinde bitebilecek durumda olduğunu söyleyerek, “AMATEM’i bitirmek de hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin hasta yükünü kaldıramadığını, çağdaş sağlık hizmeti için Lefkoşa’ya 500 yataklı bir hastane kazandırılması gerektiğini belirten Pilli, hastanenin ihalesine Türkiye Cumhuriyeti’nde çıkıldığını, bu yıl içinde inşaata başlanacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinin ihtiyaçları karşılamada yeterli olmadığını ancak ne zaman talep etseler Maliye Bakanlığı’nın imkan sağladığını söyleyen Pilli, alt yapılar için de Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yardımda bulunduğunu kaydetti.

“En büyük sorun sistemsizlik…”

“Size göre, sağlıktaki en büyük sorun nedir?” sorusu üzerine, “Sistemsizlik” yanıtını veren Pilli, şu değerlendirmede de bulundu:

“Yapılması gerekenleri yapmıyoruz. Hükümetlerin istikrarlı olmaması da ilerlemeye engel. E-devlet, e-sağlık, e-reçete gibi uygulamaların oturması lazım. Bir mağazada ne kadar eşya olduğunu bilgisayara bakıp öğrenebilirsiniz ama biz eczanelerde ne kadar ilaç olduğunu bilmiyoruz. Otomasyonumuz tam çalışmıyor… 1994’ten bu yana ülkede kesintisiz olarak hekimlik hizmeti veriyorum ve çok iyi hatırlıyorum, 1994’te Türkiye ülkede otomasyon sistemine geçilmesi için gerekli alt yapıyı sağladı, bilgisayarlar geldi, eğitim verildi ama biz bir türlü bu yapıyı oturtamadık… Biz yapmadık…”

“Artık bu sistemsizlik bizi zorluyor. Sağlığın yeniden organize olabilmesi için yasalardan alt yapıya birçok alanda adım atılması gerek…” diyen Pilli, ilgili yasa tasarılarının tümünü Cumhuriyet Meclisi’ne götürme hedefi olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli, “Hedefimiz sağlıktaki alt yapıyı güçlendirmek, sağlığa sistem getirmek…” dedi.

“130 milyon TL’lik ihaleye çıktık. Bu ayın sonuna doğru tüm ilaçlar gelecek”

İlaçlarla ilgili ihalelere yılsonu çıkıldığını, dövizdeki dalgalanma nedeniyle Türkiye’deki firmaların ilaçları kısıtladığını belirten Pilli, şunları söyledi:

“İlaç sıkıntısı vardır… Herkes bir şeyler söylüyor ama kanser ilaçlarında çok büyük sıkıntı olmadı… Mümkün olduğu kadar kanser ilaçları geldi… Diyorlar ki pandemi nedeniyle Türkiye ilaçlara ihracat yasağı getirdi ama biz bu konuda sorun yaşamadık. TC Sağlık Bakanlığı’na eksik ilaçlarla ilgili ne zaman talep iletsek, bunu çözdüler. Bu sorunun tamamen çözülmesi için ilgililerle konuştuk…”

3 ay önce 17 milyon TL’lik ilaç aldıklarını, sıkıntıları biraz giderdiklerini belirten Sağlık Bakanı Pilli, “130 milyon TL’lik ihaleye çıktık. Bu ayın sonuna doğru tüm ilaçlar gelecek… Eğer ilaç sorununu çözmek istersek otomasyon sistemini çalışır hale getirmeliyiz. İnanın bunu sağlarsak ilaca harcadığımız paranın yarısını harcayacağız…” dedi.

Pilli, tüm sağlık merkezlerinde ilaçların sayılması için talimat verdiğini, önümüzdeki günlerde İlaç Eczacılık Dairesi bünyesindeki depodaki ilaçların da sayılacağını belirtti.

“Biz sağlığı düzeltmeye çalışırken, bazıları da bozmak için uğraşıyor”

Her zaman halkın menfaati doğrultusunda çalıştığını vurgulayan Bakan Pilli, “Bazı zümreler bu nedenle beni istemiyor. Biz sağlığı düzeltmeye çalışırken, bazıları da bozmak için uğraşıyor… ”dedi.

“Günde 300’ün üzerinde telefon alıyorum. İşler kilitleniyor. İnsanlar çözebileceği sorunlar için bile bizi arıyor”

İnsanların bakanla görüşünce sorunların çözüleceği yönünde bir algısı olduğunu da belirten Pilli, “Günde 300’ün üzerinde telefon alıyorum. İşler kilitleniyor. Elbette bizimle görüşen insanların ciddi sorunları da oluyor ama çözülebilecek sorunlar için bile bizi arıyorlar” dedi.

Sağlık hizmeti alanla, sağlık hizmeti verenin memnun olacağı bir sistemin oluşmasının şart olduğunu ifade eden Ali Pilli, “Sorunları çözemediğim zaman mutsuz oluyorum ama umutsuz değilim… Sağlıkta çözülemeyecek problem yok…” şeklinde konuştu.