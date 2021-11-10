Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Baf'a ulaştı

Lübnan’dan denize açılan 29’u çocuk 67 düzensiz göçmeni taşıyan tekne bugün öğle saatlerinde aşağı Baf Limanı'na yanaştı.

Kıbrıs radyosu, teknede toplam 67 kişi bulunduğunu, bunlardan 25’inin erkek, 13’ünün kadın, geriye kalanının da küçük çocuk olduğunu duyurdu.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin herhangi bir kıyı yerine Baf limanına yanaştığına dikkat çekilirken, uyrukları açıklanmayan düzensiz göçmenlerin, gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra Lübnan’a geri gönderileceği kaydedildi.

Foto arşiv