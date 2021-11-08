Düzensiz göçmenler konusunda Fransa ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında işbirliği

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, ileri sürülmekte olan Türkiye’den Kıbrıs’a yönelik düzensiz göçmen akışlarının dizginlenmesi için çabalarını yoğunlaştırdığı, aynı zamanda Avrupa Birliği içerisinde müttefikler ve destekler aradığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, düzensiz göçmen meselesi ve siyasi sığınma konusunun, İçişleri Bakanı Nikos Nuris ile Kıbrıs’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin arasındaki görüşmede ele alındığını haber verdi.

Fransız İçişleri Bakanının, iltica talepleri reddedilen düzensiz göçmenlerin gönüllü bir şekilde ülkelerine geri dönmeleri hedefiyle, Sahra Altı Afrika’sındaki Fransızca konuşan ülkelerle işbirliği yolunun açılması için inisiyatif alınması amacıyla, Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanlığının bu yöndeki talebinin yerine getirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade ettiğini ileten gazete, Lefkoşa’nın güneyinde bir araya gelen iki bakanın, Fransa’nın 2022 yılının ilk yarısında AB dönem başkanlığını üstelenecek olması ışığında, iltica, göçmenlik ve siyasi koruma konularını ele aldıklarını belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin’in, Fransız Hükümetinin Kıbrıs hükümetine yönelik desteğini ilettiğini yazan gazete, Darmanin’in, AB’nin yaklaşan Fransız dönem başkanlığı esnasında, önceliğin AB’nin dış sınırlarının korunması, aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti gibi ön safta yer alan üye devletlere yönelik yardımlaşma olacağını söylediğini aktardı.

İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise açıklamasında “Yeni Avrupa Anlaşmasının” ilerlemesi konusunda Fransız başkanlığına destek belirtirken, Kıbrıs Cumhuriyeti açısından önemli olan şeyin, yalnızca sınırların ve yeşil hattın korunması değil, üçüncü ülke vatandaşlarının ülkelerine geri dönmeleri olduğunu vurguladı.

Nuris’in Darmanin’i, artan düzensiz göçmen akışları ve kabulüne ilişkin orantısız baskılarla ilgili olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki durum hakkında bilgilendirdiğini yazan gazete, Nuris’in, Afrika kıtasından gelenlerde artış gözlemlenmeye başladığını söylediğini de iletti.

Gazeteye göre Nuris “Kıbrıs’taki düzensiz göçmenlerin yüzde 80’inin işgal altındaki bölgeler ve yeşil hat aracılığıyla Türkiye’den geldiklerini ve bundan ötürü problemin ele alınması ve çözülmesiyle ilgili özel bir yöntem gerektiğini” de iddia etti.

Görüşmede, iki ülkenin karşı karşıya bulundukları ortak problemlere bağlı olarak, dış sınırların korunması gibi önemli konularda görüş birliğine varıldığını da yazan gazete, “Yeni Avrupa Göç ve İltica Anlaşması” konusunda ise iki bakanın, dayanışma ve sorumluluk ilkelerinin adil bir şekilde uygulanması temelinde anlaşmaya varılmasının gerekli olduğu konusunda mutabık kaldıklarını iletti.

Görüşmenin sonunda siyasi koruma ve yangınların söndürülmesi konularının da ele alındığını kaydeden gazete, İçişleri Bakanı Nuris’in, yangın söndürme için bir uçak üssü meydana getirilmesine ilişkin öneriyi yineleyerek, Kıbrıs’ın, Fransa’nın da katılmakta olduğu Avrupa Birliğinin RescEU programına katılma arzusunu dile getirdiğini iletti.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre ise, düz ensiz göçmenler konusunda ünümüzdeki hafta Nikos Anastasiadis başkanlığında bir toplantı yapılacağını açıklayan İçişleri Bakanı Nuris, Yeşil hat üzerinden gerçekleşen düzensiz göçmen akışlarında son iki aydır ciddi bir artış gözlemlendiğini iddialarına ekledi.