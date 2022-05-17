“Düzenli olarak örnekler alınıyor”

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, düzenli olarak deniz suyu örnekleri alındığını ve Devlet Laboratuvarına gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, Nisan ayı sonunda yapılan deniz suyu analizlerinin Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde yayınlandığı belirtildi.

Yapılan tüm analizlerin kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıldığı belirtilirken, Mayıs ayı içinde analizlerin alınması için gerekli takvimlendirmenin yapıldığı ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere; Yeşil Barış Hareketi, İskele ve Mağusa’da eksik veya yetersiz atık su arıtma alt yapısı yüzünden kanalizasyon ve atık suların deniz ve su kaynaklarını kirlettiği, ilgili makamların kayıtsızlığı nedeni ile her geçen gün kirliliğin daha çok artarak içinden çıkılamaz bir hal aldığı açıklayarak, tüm kesimleri göreve çağırmıştı.