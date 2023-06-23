“Düşünce ve ifade özgürlüğünün yanındayız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy gazeteci Ali Kişmir’in baskı ile görevine son verilmesini kınadı.

Açıklamada, “Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak her zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün yanında yer aldığımızı yinelerken, gazeteci Ali Kişmir’e dayanışmamızı belirtiriz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk halkı her geçen gün ağırlaşan sorunlarına çözüm beklerken, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ve Üstel yönetimi özgürlükleri tehdit eden tutumlarına devam etmektedir.

‘Saray’dan gazeteci kovan bu zihniyet, bu kez de bir basın emekçisini işsiz bırakmış, söz hakkını elinden almış, baskıcı tavrını yinelemiştir.

Gazeteci, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’e yönelik baskıcı ve tahammülsüz tavrı üzüntüyle öğrendik. Ali Kişmir’in görevine son verilmesi demokrasimiz açısından son derece üzücüdür.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak her zaman düşünce ve ifade özgürlüğünün yanında yer aldığımızı yinelerken, gazeteci Ali Kişmir’e dayanışmamızı belirtiriz.