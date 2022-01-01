"Düş Bahçem" isimli kitap tanıtıldı
Zehra Bayraktar Durak'ın şiir kitabı "Düş Bahçem" 29 Aralık 2021 çarşamba günü saat 14.30 da Lefkoşa AKM fuaye alanında tanıtıldı.
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Zehra Bayraktar Durak'ın şiir kitabı "Düş Bahçem" 29 Aralık 2021 çarşamba günü saat 14.30 da Lefkoşa AKM fuaye alanında tanıtıldı.
Tanırımda Gitarist İbrahim Çetiner' in müzikleri eşliğinde konuklara şiir dinletisi de sunuldu. Ardından Bayraktar Durak, şiir kitaplarını imzaladı.
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Etiketler : Zehra Bayraktar Durak, düş bahçem