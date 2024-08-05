Dünyanın müziği bir kez daha Fengaros’da buluştu

Murat OBENLER

Her geçen yıl müzikal çeşitliliği daha da arttıran, Kıbrıs kültürünün yansıması müziklerle dünya kültürlerinin müziklerini başarı ile harmanlayarak çok iyi bir programlamayla sunan Fengaros Festivali bu yılki 12. yılında da katılanlara 3 günlük bir müzikal şölen sundu.

Dünyanın üç kıtasından, 9 farklı ülkeden 60’ın üstünde performansın Kıbrıs’ın otantik Trodos köyü Kato Drys’te dört farklı sahnede müzikseverlerle buluştuğu 3 günlük festival kavurucu yaz günlerinde adeta müzikal bir fırtına estirdi.

4 sahne, her gün 9 saatlik güçlü ve çeşitli bir program,başarılı organizasyon

Köyün içerisinde kurulan 4 farklı sahnede farklı tarzları barındıran müzisyenlere sahne açan Fengaros bu özelliğiyle de Kıbrıs’taki festivaller arasında öne çıkarken bu müzikal çeşitlilik de farklı milletlerden ve farklı kuşaklardan katılımcılara oldukça hitap etti. 12.Fengaros Festivali yine çadır kurma imkanı olan kamp alanı, sürdürülebilir yiyecek içecek seçenekleri ve Festivalin ürünleri yanısıra Kıbrıs’a özgü hediyelik eşya standları ile de katılımcılardan tam puan aldı.

Katılımcılar daha çok ismi dinlemek için sahneler arasında mekik dokudu

Bu yılki program, üç kıtadan sanatçıların yanı sıra Kıbrıs sahnesinin en iyilerinden oluşan, tür ve kültürlerin eridiği bir potadan oluşuyor. Bu yıl festival sahneleri 18:00-03:00 saatleri arasındaki 9 saat boyunca eşsiz ve büyüleyici Alice Phoebe Lou, ünlü Yunan rapçi Anser ve Azawad çölünden gelen seslerle Tamikrest, benzersiz Negros Tou Moria, Koza Mostra, ikonik Tterlikkas x Fuzz Bus, Berlin merkezli muhteşem Melentini,Fransız müzikal gücü Citron Sucré, sinematik Electric Litany ve Uganda'dan heyecan verici Faizal Mostrixx, Demetris Mesimeris ve Alejjos ve daha birçok sanatçı ve gruba ev sahipliği yaptı.

Louvana Records tarafından organize edilen festivalde CUPRA Platinyum Sponsor olarak yer aldı. Cypria 2024 (Kültür Bakanlığı Yardımcılığı), Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği,LLPO Avukatlık Şirketi, 20 together(EU-CY), EU20 CYPRUS,efsa(European Food Safety Authority), Kato Drys Topluluğu Konseyi de festivale katkı koydu. Carlsberg de festivalin resmi birası olarak alanda yer aldı.