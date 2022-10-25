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Dünyanın en büyük yüzer kitap fuarı Limasol Limanı'na demirleyecek

Dünyanın en büyük yüzer kitap fuarı Limasol Limanı'na demirleyecek

Dünyanın en büyük yüzen kitap fuarı olan  “Logos Hope” gemisi kasım ayında Limasol Limanı’na demirleyecek.

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Dünyanın en büyük yüzen kitap fuarı olan  “Logos Hope” gemisi kasım ayında Limasol Limanı’na demirleyecek.

Fileleftheros'un haberine göre, içerisinde 5 binden fazla kitabın bulunduğu yüzen kitap fuarı “Logos Hope” gemisi, 25 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında  Limasol Limanı’na demirleyecek ve ziyaretçiler birçok konudaki kitaba ulaşabilecek.

Ziyaretçiler için girişin 13-65 yaş arasındaki kişiler için 1 Euro, 65 yaş üstü ve 12 yaş altı için ise bedava olacağı açıklandı.

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