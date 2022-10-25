Dünyanın en büyük yüzer kitap fuarı Limasol Limanı'na demirleyecek

Dünyanın en büyük yüzen kitap fuarı olan “Logos Hope” gemisi kasım ayında Limasol Limanı’na demirleyecek.

Fileleftheros'un haberine göre, içerisinde 5 binden fazla kitabın bulunduğu yüzen kitap fuarı “Logos Hope” gemisi, 25 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında Limasol Limanı’na demirleyecek ve ziyaretçiler birçok konudaki kitaba ulaşabilecek.

Ziyaretçiler için girişin 13-65 yaş arasındaki kişiler için 1 Euro, 65 yaş üstü ve 12 yaş altı için ise bedava olacağı açıklandı.