Dünyanın bütün kuşlarına selam olsun

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Pharos Sanat Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve adadaki en önemli çağdaş klasik müzik festivalleri arasında yer alan Uluslararası Pharos Çağdaş Müzik Festivali, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne de denk gelen “Birds: Portraits, Catalogues & Reflections” Resitali ile başladı.

Kemanda Peter Sheppard Skærved ve piyanoda Roderick Chadwick’in açılış resitalini verdiği festivalde 14 Ekim’e kadar 4 konser daha vakfın kışlık mekanı olan The Shoe Factory’de sanatseverlerle buluşacak. Açılışta Vakıf Direktörü Garo Keheyan ve Sanat Direktörü Evis Sammoutis da birer konuşma yaparak vakfın vizyonunu ve festivalin detaylarını anlattılar.

Kuşların derin dünyasına müzikal bir yolculuk

Kemanda Peter Sheppard Skærved ve piyanoda Roderick Chadwick iki bölümden oluşan “Birds: Portraits, Catalogues & Reflections” Resitalinin ilk bölümünde kuş seslerinden ilham alarak yarattıkları kendi bestelerini seslendirirken ikinci bölümde de 1600’lü yıllarda kuş cıvıltılarından çok etkilenerek besteler yapan Heinrich Biber ile daha sonra bu konuda çalışmaları olan Olivier Messiaen ve Robert Saxton’un çeşitli çalışmalarıyla Edward Cowie’nin Kuş Portreleri’ni icra ettiler.

Peter Sheppard Skærved konserle ilgili “Her besteci kuşları ve çevrelerini, onların hareketleri, şarkıları ve hatta onlara yönelik tehditleri dikkate alırken kendi yaratım süreçlerinde felsefi derinliklerini bulurlar. Bu resitalin de içinde olduğu müzik, sanat, çevreye özen gösterme görevimizi, ne kadar kırılgan olduğumuzu ve parçası olduğumuz dünyayı koruma ve olumlu olarak besleme sorumluluğumuz olduğunu hatırlamamıza yardımcı olabilir. Doğada olduğu gibi müzikte de işbirliği,uyum önemlidir.” dedi.

Sizleri bir elektrik orkestrası ve çok yünlü bir müzikal kolektife bekleriz

Ictus Ensemble & soprana Soetkin Elbers eşliğinde “İlahiler” Konseri,6 Ekim Cuma gecesi The Shoe Factory’de yer alacak. Konserde farklı bir dönüşüm ile bir "elektrik orkestrası" olan ve daha sonra da kendisini en geniş anlamda deneysel müziğe adamış, yaratıcı müzisyenlerden oluşan çok yönlü bir kolektif haline gelen topluluğu dinleyeceğiz.

Saat 20:30’da başlayacak konserler için önceden internetten bilet alınması öneriliyor. Bilgi için https://pharosartsfoundation.org/ adresine bakılabilir.