“Dünyada, petrolle ilgili yaşanacak olan krizin benzeri bizde de yaşanabilir”

Ebru OSMAN

İsrail ile İran arasındaki savaş, dünya genelinde petrol fiyatlarını artırırken, Kıbrıs’ın kuzeyinde “akaryakıt krizi yaşanır mı?” sorusu gündeme geldi.

YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, “şimdilik bir sıkıntı yok” dedi ancak “risk hâlâ var” uyarısında bulundu.

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın buna karşılık verdiği “Gerçek Vaat” saldırısıyla Ortadoğu’da başlayan savaş sürerken, dünya genelinde Brent petrol fiyatlarında artış yaşandı. Jeopolitik gerilimin yükseldiği Ortadoğu’nun, küresel petrol rezervlerinin büyük kısmına ev sahipliği yapması, fiyatların giderek yükselmesine neden oldu.

Uluslararası piyasalarda 12 Haziran’da Brent petrolün varil fiyatı 70.02 dolarken, savaşın başlamasıyla 13 Haziran’da bu rakam 74.78 dolara çıktı. Bir ay önce 65.50 dolar seviyesinde olan fiyatların, uzmanlara göre önümüzdeki dönemde akaryakıt maliyetlerini daha da artırması bekleniyor.

Küresel gelişmelerin Kıbrıs’ın kuzeyine etkilerini değerlendiren YENİDÜZEN, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na ulaştı; “Akaryakıtta kriz yaşanabilir mi?” ve “Brent petrol fiyatlarındaki artış ülkemizdeki piyasaya yansır mı?” sorularını yöneltti.

Amcaoğlu: “Ülkemizde şu an için herhangi bir sıkıntı yok”

Bakan Amcaoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde akaryakıt temininde şu an bir sorun olmadığını belirtti. Bu tür büyük anlaşmaların yıllık yapıldığını ve mevcut stokların yeterli olduğunu kaydeden Amcaoğlu, tüm operasyonların otomasyon sistemiyle izlendiğini söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı fon uygulandığını ifade eden Amcaoğlu, bu sayede Türkiye ve Kıbrıs’ın güneyine kıyasla daha uygun fiyatla akaryakıt sağlandığını belirtti. “Şu an Güney’e göre benzini yüzde 61 daha ucuz tutuyoruz” dedi.

“Krizin benzeri bizde de yaşanabilir”

İran-İsrail çatışmasının Kıbrıs’ın kuzeyindeki akaryakıt fiyatlarına etkisi sorusuna net bir yanıt vermekten kaçınan Amcaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada yaşanacak bir krizin benzeri bizde de yaşanabilir. İran’ın sevkiyatı sağladığı boğazı kapatması durumunda, küresel ölçekte arzda azalma yaşanır. Bu da ciddi sıkıntılara yol açar. Umuyorum ki böyle bir senaryo gerçekleşmez.”

“Stoklar yeterli, sistem otomasyonla izleniyor”

Son dönemde zam yapılmadığını ve fiyatların fon yardımıyla sabitlendiğini vurgulayan Amcaoğlu, geçmişteki gibi benzin kuyruklarının yaşanmadığını söyledi. İhtiyaç stoklarının yasa gereği yüzde 16’nın altına düşmemesi gerektiğini belirten Amcaoğlu, mevcut ürün durumunu şu şekilde açıkladı:

95 oktan benzin: %36.4

98 oktan benzin: %80

Eurodizel: %33.9

Sıvı gaz: %50.8

“Son anlaşma, Alpet üzerinden Azerbaycan şirketi SOCAR’la yapıldı. Bu cumartesi günü dizel olarak A1 yakıt geliyor. Yani şu anda elimizde yeterli ürün var” dedi.

“Akaryakıtın %97’si otomasyonla takip ediliyor”

Amcaoğlu, akaryakıtla ilgili tüm gelişmelerin anlık olarak izlendiğini ve piyasadaki kontrolün %97’sinin otomasyon sistemiyle sağlandığını belirtti. Geriye kalan %3’lük bölümün ise Teknecik ve AKSA altyapılarının otomasyona entegre edilmesiyle tamamen kapsanacağını kaydetti. “Bu iki noktadaki yakıt kalıntılarının sisteme dahil edilmesiyle tam kontrol sağlanacak” dedi.

“Fonlama sayesinde fiyatlar sabit tutuldu”

Kıbrıs’ın güneyi ve Türkiye ile karşılaştırma yapan Amcaoğlu, şunları söyledi:

“Şu an dizel bizde 37.73 TL. Türkiye’de yakında 50 TL’yi geçecek, güneyde ise 62 TL. En son düzenlemelerde bizde artış yapılmadı, fon uyguladık. Güney’e göre benzini yüzde 61 daha ucuz sunuyoruz.”

“Otomasyon sayesinde olası riskleri anlık görüyoruz”

Amcaoğlu, olası risklerin otomasyonla anlık izlendiğini ve Benzinciler Birliği ile birlikte kriz senaryoları geliştirildiğini belirtti. “Bu politikalar olmasaydı, akaryakıt 50 TL olurdu” diyen Amcaoğlu, küçük fiyat değişikliklerinin ekonomiye büyük etkisi olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Dizeldeki 60 kuruşluk artış, hayat pahalılığını yüzde 1 oranında etkiliyor.”