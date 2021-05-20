“Dünya tarıma yöneldi, KKTC tam tersi”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, dünyada pandemi nedeniyle tarımda yeniden yapılandırmaya gidildiğine işaret gösterdi, KKTC’de ise durumun tam tersi olduğunu kaydetti.

Tarım arazilerinin betonlaştığını anlatan Angolemli, Tarım Master Planı’nın neden uygulanmadığını sordu, bu durumu “bir takım şirketlerin çıkarlarının korunmaya çalışılmasına” bağladı.

Angolemli, kuraklık çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiğini kaydetti.

Tarım Bakanlığından teşvik sağlayarak gençleri tarıma yönlendirmesini isteyen Angolemli, en büyük ihtiyacın temel gıda maddeleri olduğunu dile getirdi.

Angolemli, bir an önce çiftçiye özel mazot uygulamasına geçilmesini istedi.

Tarım Bakanı Çavuşoğlu:

“Tarım arazilerinin korunması konusundaki görüşlere katılıyorum”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu patatesini satamayan tüm üreticilere sözleşmesi olsun olmasın TÜK’ün garanti verdiğini kaydetti, bu durumun TÜK’ün yaşaması ve güçlü olmasının önemini gösterdiğini anlattı.

Çavuşoğlu, arpa buğday fiyatları konusundaki tartışmaya da işaret ederek, fiyatlar belirlenirken Çiftçiler Birliğiyle görüşüldüğünü anlattı. Çiftçiler Birliğine taban fiyatı açıklama, ardından Türkiye’de fiyatlar belirlendikten sonra fiyat belirleme önerisi sunduklarını ancak birliğin buna yaklaşmadığını söyleyen Çavuşoğlu, bu önerinin Çiftçiler Birliği tarafından kabul görmediğini dile getirdi.

Türkiye ve Rum tarafındaki fiyatları da takip ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, kaçakçılık konusunu da takip ettiklerini anlattı.

İhraç olarak patatesin paketlemesini de üstlendiklerini dile getiren Çavuşoğlu, hiçbir tüccar patates almasa bile tüm patatesin üreticiden satın alınacağını belirtti.

Tarım arazilerinin korunması konusundaki görüşlere katıldığını anlatan Çavuşoğlu, Tarım Master Planının öneminin de pandemiyle birlikte gözler önüne serildiğini dile getirdi.

Süt fiyatlarında hayvancıların fikrinin alınmadığı eleştirinin gerçekleri yansıtmadığını söyleyen Çavuşoğlu, sütü pazarlamak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlattı, süt fazlasını satmakta sıkıntı yaşandığını belirtti.

Çavuşoğlu, satılmayı bekleyen ürünün nasıl korunacağı konusundaki bir soruya cevaben, gerekli soğuk hava depolarının hizmette olduğunu anlattı.