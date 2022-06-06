Dünya Çevre Günü Sahilden binlerce Plastik toplandı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Genç Gönüllüler, İyilik Gönüllüleri ve TC Büyük Elçiliği katkıları ile Karpaz Ronnas Sahilinde, Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi’nin yürüttüğü kaplumbağaları koruma projesinin en önemli yumurtlama sahili temizlendi.

Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamaya göre sahilden binlerce plastik parçası toplandı.