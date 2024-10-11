 "Dün, Bugün ve Yarınlar İçin" Büyük Buluşma!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa ve İskele ilçeleri, "Dün, Bugün ve Yarınlar İçin" sloganıyla bu akşam anlamlı bir dayanışma gecesi düzenliyor.

Osman Ağa Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, saat 19:00’da başlayacak.

Etkinliğe, milletvekilleri ve belediye başkanları da katılım gösterecek. Yoğun ilgi görmesi beklenen gecede, parti kadroları bir araya gelerek dayanışmayı pekiştirecek.

Dayanışma gecesine katılmak isteyenler için etkinlik bağışı 1000 TL olarak belirlenmiş olup, katılımcıların girişte davetiyelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için şu numaralar kullanılabilir: 0533 869 19 66 ve 0533 841 05 30.