Dujarric: "Liderler olumlu ivmeyi değerlendirip güveni artırmalı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric, Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'taki liderlerin son görüşmesinin sonucunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dujarric, "Genel Sekreter, liderlerin bağlılığını gösteren dünkü görüşmenin sonucunu memnuniyetle karşılıyor. İki lideri, bu olumlu ivmeyi daha da ileriye taşımak ve güveni artırmak amacıyla Kıbrıs'taki görüşmelerini sürdürmeye teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Ajansın, Cenevre'de gerçekleştirilen son gayriresmî Kıbrıs toplantısında üzerinde anlaşılan konuların hayata geçirilmesinde taraflara yardımcı olması amacıyla María Ángela Holguín Cuéllar'ın Özel Temsilci olarak atanacağına dair bilgilere ilişkin sorusuna yanıt veren Dujarric, henüz açıklanacak bir durum olmadığını söyledi.

Sözcü, "Özel Temsilci'nin duyurulması ve adaya olası bir ziyaretle ilgili olarak, duyuracak bir şeyimiz olduğunda sizi bilgilendireceğiz" diye ekledi.