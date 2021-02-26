Dujarric: "Gayri resmi konferans bir fırsattır"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stéphane Dujarric, Kıbrıs sorununda yapılacak 5+1 formatındaki gayri resmi konferansı bir fırsat olarak niteledi.



Sözcü, Kıbrıs ile ilgili konferansta her hangi bir sonuç alınamaması durumunda BM’nin tavrının ne olacağıyla ilgili bir soruya “bunu yapmazsanız bir sonuç sağlanmazsa vazgeçeceğiz gibi ültimatom vermek işimiz değildir” dedi.



Stéphane Dujarric, “Kıbrıs sorununda yaptığımız çabalara bakarsanız hem olumlu hem de başarısız sonuçlar olduğunu göreceksiniz” dedi.



BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un tüm taraflarla istişarelerde bulunmaya devam ettiğini ifade eden sözcü, "Jane Holl Lute taraflarla istişarelerde bulunuyor. Bunun uygun bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Gayri resmi bir toplantı ve olumlu bir sonuç olacağını umuyoruz" dedi.