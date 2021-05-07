Dujarric: “Garantiler ve güvenlik konuları kapsamlı bir çözümde ortaya çıkacak”

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stéphane Dujarric, garantiler ve güvenlik konularının Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüm bulunmasında ortaya çıkacak olan konular olduğunu söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözcü, “sorularınızın cevapları BM Genel Sekreteri’nin Cenevre’deki konferansın ardından düzenlenen basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamalarda var” dedi.

Cenevre’de beş tarafın iyi niyetle görüşmelere katılıp katılmadığı; Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın iki devletle ilgili sunduğu önerisi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki askerin varlığı hakkındaki görüşüne ilişkin gazetecilerin sorularına yanıt veren Stéphane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres’in yaptığı açıklamalara ekleyeceği bir şey olmadığını belirtti.

Stéphane Dujarric, “Cenevre’de yapılan konferansın ardından BM Genel Sekreteri’nin basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamalara Kıbrıs müzakereleri konusunda ekleyebileceğim bir şey yok” dedi.

Sözcü, “sorularınıza cevaplar Genel Sekreteri’nin açıklamasındadır” diye yanıt verdi.

Guterres’in gelecek aylarda gayri resmi yeni bir konferans düzenleyeceğini ifade eden Stéphane Dujarric, Genel Sekreter tarafları Cenevre’ye “açık görüşmelere” katılmaya davet ettiğini belirterek “olan şey bu” dedi.