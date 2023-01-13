Drusiotis, kitabının toplatılmak istendiğini açıkladı

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir dönem danışmanlığını da yapan araştırmacı yazar Makarios Drusiotis, “Mafya Devleti” isimli kitabının polis tarafından toplatılmak istendiği iddiasında bulundu.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Makarios Drusiotis, “Mafya Devleti” isimli kitabında polise yönelik yer alan iddiaların, kitabın basımından 2 buçuk yıl geçmiş olmasına karşın Polis tarafından araştırılmadığını, kitapta haklarında iddialar yer alan 4 polisin ise avukatları aracılığıyla kitabın toplatılması talebinde bulunduklarını belirtti.

Drusiotis, söz konusu polislerin, polis teşkilatından habersiz böyle bir girişimde bulunmayacaklarına inandığına işaret etti. Polislerin ayrıca, kitaptaki bazı bölümlerin çıkarılmasını, kamuoyu önünde özür dilenmesini ve tazminat talep ediyor.

Kıbrıs Polisi Basın Subayı Hristos Andreu ise konuya ilişkin açıklamasında, dava açan polislerin, her vatandaş gibi kendi haklarını koruma hakkına sahip olduklarını belirtti.