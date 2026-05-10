"İnsanların korkmadan kendileri olabildiği bir dünya hayal ediyorum"

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Sosyal kelebek.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Uzun zamandır tiyatro oyunculuğunu denemeyi isterdim. Büyük ihtimalle sahnede olurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Üretmek, gelişmek ve gerçekten iz bırakan işler ortaya koymak.

Kayıtsız kalamadığım şey… İnsanların kendi haklarını bilmeden yaşamaları ve bu hakların gasp edilmesinin toplumda normalleşmiş bir kültür haline gelmesi.

En büyük pişmanlığım… Bazı dönemlerde kendime gereğinden fazla yüklenmiş olmak.

En büyük sevincim… Hayal olarak başlayan şeylerin gerçeğe dönüşmesini görmek.

Hayatımın dönüm noktası… Kendi sektörümde kendime bir yer bulup gelişmeye başlamamla hayatımın yön değiştirdiğine inanıyorum.

Beni en çok etkileyen yazar… George Orwell

Başucumdaki kitap… Emel Kaya - Hepsi Bu Kadar dık

En keyif aldığım müzik… Psychedelic Turkish rock.

En son izlediğim film… Good Bye, Lenin!

Kendim için son aldığım şey… Dolabımda yeteri kadar yokmuş gibi yeni bir ceket.

Dolabımdaki en gereksiz şey… “Bir gün lazım olur” diye sakladığım kıyafetler.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Düşünülmüş bir hediye beni her zaman mutlu eder; büyük ya da küçük olması hiç fark etmez.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnsanlara çok hızlı güvenebiliyorum. Bunu biraz değiştirmek ve hayatıma daha fazla ölçüp tarttığım bir denge eklemek isterdim.

Kendimde beğendiğim özellik… Bir şeyi hayal ettiğimde onu gerçekleştirmek için durmadan çalışabilmem.

Olmasa da olur… Gösteriş.

Olmazsa olmaz… Özgürlük.

En iyi yaptığım yemek… Deneyimleyenlerden aldığım geri dönüşlere göre sebzeli bulgur pilavım oldukça başarılı. :)

Hayalimdeki dünya… İnsanların korkmadan kendileri olabildiği bir dünya.

Aşk benim için… İki kişinin doğru frekansta buluşup birbirlerini gerçekten görebilmesi.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Gaye Su Akyol. Çünkü müziğinde ve duruşunda özgürlük, sanat ve kültürel kırılmaları çok özgün bir şekilde bir araya getirdiğini düşünüyorum.

Görmek istediğim yer… Ürdün, özellikle çöl coğrafyası, tarihi atmosferi ve farklı kültürlerin bıraktığı izleri bir arada görebilme fırsatı beni çok etkiliyor.

Mutlaka yapmak istediğim… Uluslararası film festivallerinde gösterilecek içerikler üretmek.

Son olarak söylemek istediklerim… Bazen en büyük dönüşüm, insanın kendini olduğu gibi kabul etmesiyle başlıyor.