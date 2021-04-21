Dr. Karayiannis: COVID-19 vakaları büyük ihtimalle daha da artarak binlere çıkacak

Covid-19’la ilgili Kıbrıs Bilim Danışma Ekibinin üyesi, Lefkoşa Üniversitesi Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Profesörü Dr. Petros Karayiannis, Kıbrıs’ın güneyinde salı günü 941 vakaya ulaşılarak rekor sayıda vaka tespiti yapıldığını, sayının daha da artmasının beklendiğini söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (CNA) açıklamalarda bulunan Profesör Dr. Karayiannis, Kıbrıs’ın güneyinin şu ana kadarki en yüksek vaka sayısını kaydettiğini, son günlerde devamlı artış olmasından bunun beklendiğini belirtti.

Tek bir vakanın yaklaşık 10 yakın temaslı bildirdiği düşünülürse, bunun endişe verici bir durum olduğunu düşündüğünü vurgulayan Profesör Dr. Petros Karayiannis, “İki temaslının olumlu olması halinde bile, çok yüksek sayıdan bahsediyoruz demektir” şeklinde konuştu.

Prof. Karayiannis, “Büyük ihtimalle binli vakalara ulaşacağız” yanıtını verdi.

Bilim Danışma Komitesi’nin Salı günü telekonferans aracılığıyla toplanıp artış olması halinde Covid-19 tedbirlerinin ay sonuna kadar sürmesini, okullardaki durumu ve Paskalya yortusu için kiliseler için özel düzenlemeleri, aşılanma konularını ve sağlık sisteminin karşı karşıya kaldığı baskıyı görüşmesi bekleniyordu.

Gelecek hafta başlayacak olan Paskalya haftasıyla ilgili olarak da Dr. Karayiannis, kiliselerin dış alanlarının kullanılmasıyla ilgili bir öneri bulunduğunu söyledi.

Komite ayrıca hükümete, Covid-19 tedbirlerinin 15 Mayıs’a kadar uzatılmasını da tavsiye edecek.