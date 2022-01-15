Dr. Fazıl Küçük anıldı

1969 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Muavini, Kıbrıslı Türk toplum lideri olarak Kıbrıs'ın bağımsızlık anlaşmasına imza atan Dr. Fazıl Küçük, ölümünün 38’inci yıl dönümünde bugün anıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yanı sıra, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali M. Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, dernek, kurum, kuruluş ve okul temsilcileri, sivil ve askeri zevat, öğrenciler ile Küçük ailesi üyeleri katıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilip yarıya indirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, anıt özel defterini imzaladı. LTL öğrencisinin şiir okuması sonrası Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasının ardından tören sona erdi.

Koruma polislerinin motosikleti müzede sergilenecek

Tören sonrası Dr. Fazıl Küçük’ün koruma polislerince kullanılan ve Arkın Grup tarafından restore edilen “Triumph” marka motosiklet, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne teslim edildi. Bu nedenle Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Arkın Grup Direktörü Erbil Arkın’a teşekkür plaketi sundu.

Küçük: “Ülke DR. Küçük örnek alınarak yönetilirse daha güzel ve refah günler gelecek”

Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük anma töreninde yaptığı konuşmada, ölümünün 38. yılında her gün Dr. Fazıl Küçük’ün değerinin daha da çok anlaşıldığını kaydetti.

Küçük, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs mücahit birliği diye hiçbir şeyi olmayan bir topluluğu yoktan var ederek İngilizlere ve EOKA’ya karşı mücadele verdiğini, en zor günlerde hep Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu anlattı.

Mehmet Küçük, bugün, dış siyasetteki belirsizliklerle birlikte 38 yıl önce kurulan KKTC’nin hak ettiği yerde olmayışının gözlemlendiğini, Covid-19 pandemisinin yarattığı olumsuzlukların, sağlık ve eğitim alanında yaşanan sıkıntıların, TL para biriminin yabancı paralar karşısındaki değer kaybının Kıbrıs Türk halkı üzerinde yarattığı karamsarlığa rağmen, Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin Anavatan Türkiye’nin garantisi altında bulunduğunu söyledi.

Küçük, ülkenin, Dr. Fazıl Küçük örnek alınarak, iman, azim ve kararlılıkla yönetilmesi halinde daha güzel ve refah günlerin geleceğine yönelik inancını da dile getirdi.

Dr. Fazıl Küçük’ün koruma polislerinin sürdüğü motorun restore edilmesinin ardından bugün törende kendilerine teslim edildiğini de belirten Küçük, söz konusu polislerin çoğunun bugün hayatta olmamalarına rağmen her zaman Küçük ailesinin birer ferdi gibi muamele gördüklerini kaydetti ve “Ruhları şâd olsun” ifadelerini kullandı.

Tatar: “Kıbrıs’ta iki halk olduğu gerçeğinin görülmesini sağladı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Dr. Fazıl Küçük’ü sevgi, saygı, özlem ve rahmetle andığını belirterek başladığı konuşmasında, Küçük’ün kendisini Kıbrıs davasına adamış, Ada sathında Kıbrıs Türk halkını örgütlemeye çalışırken aynı zamanda Türkiye’de de davanın anlaşılması için yaptığı çalışmalar ve katıldığı mitinglerle, Kıbrıs’ta iki halkın var olduğu gerçeğinin tüm dünya tarafından görülmesini ve tescillenmesini sağladığını belirtti.

Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün 103 köyden kovulan, evleri yıkılıp-yakılan Kıbrıs Türklerine kendi malından verip göçmen evlerinin yapılmasını sağlayacak kadar da fedakâr olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı, bugün Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere bakıldığı zaman Fazıl Küçük’ün ne kadar ileri görüşlü ve öngörülü olduğunun anlaşıldığını da kaydederek, kendisini, silah arkadaşlarını ve aynı zamanda Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı da sevgi, saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

KÜÇÜK ANISINA YAYIMLANAN MESAJLAR ŞÖYLE:

Sağlık Bakanı Pilli: “Toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider ve devlet adamıydı”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Fazıl Küçük’ün toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider ve devlet adamı olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Dr. Fazıl Küçük’ün 38. ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü adayan Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 38. Yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Dr. Fazıl Küçük toplumun sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir lider ve devlet adamıdır.

Bizlere düşen en önemli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk toplumu için yaptığı mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamaktır." dedi.

Oğuz: "Dr. Küçük ve arkadaşlarının verdikleri özgürlük ve var oluş mücadelesi iyi öğrenilmelidir’’

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Oğuz, özetle "Kıbrıs Türk halkını milli dava etrafında birleştirmeyi başaran var oluş ve özgürlük mücadelesinin ismi olan Dr. Fazıl Küçük’ü anarken, onun güçlü kalemi ile Türk halkının sesi olduğunu da unutmamak gerekir." dedi.

Ataoğlu: “Küçük’ün duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam eceğiz”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 38. ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından videolu mesaj yayınladı.

İçişleri Bakanı Evren, “Dr. Küçük, halkçı kimliğiyle Kıbrıs Türkü’nün gönlünde yer etmiş, var oluş mücadelemize rehber olmuştur”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Dr. Fazıl Küçük’ü; vefatının 38’inci sene-i devriyesinde bir kez daha saygı, özlem ve minnetle anarak, Allah’tan rahmet diledi.

Karadeniz Kültür Derneği: “Sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz”

Karadeniz Kültür Derneği, Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü 38’inci ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle andı.