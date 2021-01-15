Dr. Fazıl Küçük 37’inci ölüm yıldönümünde anıldı

Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük, 37’inci ölüm yıldönümünde Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda düzenlenen törenle bugün anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39. Tümen Komutanı Tuğeneral Nihat Ergün, bazı bakan ve milletvekilleri, askeri ve sivil yetkililer, kurum, kuruluş ve okullardan temsilciler katıldı.