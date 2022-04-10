Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde COVID-19 aşısı yapılmayacak
Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde COVID-19 aşılarının yapılmayacağını belirtti.
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Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde COVID-19 aşılarının yapılmayacağını belirtti, aşı merkezlerini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
11 Nisan 2022 Pazartesi itibariyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 aşıları yapılmayacaktır. Lefkoşa ve ülke genelinde bakanlığa bağlı aşı merkezleri ve saatleri aşağıda göndermiş olduğum listede yer almaktadır."
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Etiketler : sağlık bakanlığı, Covid-19 aşı