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  3. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde COVID-19 aşısı yapılmayacak
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde COVID-19 aşısı yapılmayacak

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde COVID-19 aşısı yapılmayacak

Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde COVID-19 aşılarının yapılmayacağını belirtti.

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Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde COVID-19 aşılarının yapılmayacağını belirtti, aşı merkezlerini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:  

11 Nisan 2022 Pazartesi itibariyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 aşıları yapılmayacaktır. Lefkoşa ve ülke genelinde bakanlığa bağlı aşı merkezleri ve saatleri aşağıda göndermiş olduğum listede yer almaktadır."

İŞTE AŞI MERKEZLERİ

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