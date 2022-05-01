Dr. Ali Niyazi Fikret yaşamını yitirdi
Kıbrıslı Türklerin ilk Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ali Niyazi Fikret, 93 yaşında hayatını kaybetti.
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Kıbrıslı Türklerin ilk Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ali Niyazi Fikret, 93 yaşında hayatını kaybetti.
1 Nisan 1929’da Larnaka’da doğan Fikret, İstanbul’daki eğitiminin ardından 1957’de Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak yurda döndü, 60 yılı aşkın süre hekimlik yaptı.
Fikret, kulaktaki kireçlenmeye müdahale anlamına gelen Stapedektomi ameliyatını Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında yapan ilk hekimdi.
Ali Niyazi Fikret’in cenaze töreni için Amerika’daki kızının gelmesi bekleniyor.
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