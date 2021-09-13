Dr. Ahmet Cavit An “Milliyetçi bir tarih eğitimi öne çıkacak”

Kıbrıslı Türk analizci Ahmet Cavit An, adanın kuzeyinde yeni dönemde “milliyetçi tarih eğitiminin öne çıkarılacağını” vurguladı.



Ahmet An iddialarını daha da ileri götürerek “İslamcı faşist bir çizgide iki devlet çözümü ve Kıbrıs Rum odaklı nefret siyaseti” izleneceğini söyledi.

Çocuk doktoru ve Kıbrıs’a dair 24 kitabın yazarı Dr. Ahmet Cavit An, 11 Temmuz 2021’de “federasyon taraftarları listesinde” adı geçtiği için Türkiye’ye girişine izin verilmemişti. An, yeni tarih kitaplarının “iki devlet”liliğin yerleşmesine çalışacağına vurgu yaptı.

“Tüm okul kitapları Türkiye’den getiriliyor. 2000’li yıllara kadar sadece tarih kitapları Kıbrıs’ta yazılıyordu. Yazarı Vehbi Zeki Serter’di. Serter milliyetçi bir öğretmen ve daha sonraki dönemlerde UBP üyesiydi” diyen Ahmet Cavit, Serter’in kitaplarının 30 yıl boyunca okullarda okutulduğunu vurguladı.

O dönem bu kitapların “Türk milliyetçiliğini” odak aldığını anlatan An, adadaki diğer toplumları inkar ettiğini de vurguladı.



“Annan planı çalkantılı tartışmalarının ardından CTP’nin iktidara gelmesi ve yeni eğitim bakanının görevi devralmasıyla birlikte yeni öğretim teknikleri temelinde çok yönlü perspektifler ve eleştirel düşünce ışığında tarih kitaplarının yeniden yazılmasına karar verildiğini” söyleyen Ahmet Cavit An sözlerini şöyle sürdürdü:



“Yeni, resimli kitaplar eski yaklaşımdan çok uzaklar. Yeni pedagojik metotlar izliyor ve toplumsal tarihe odaklanıyorlar. Kıbrıs tarihini ve Kıbrıslı Türklerin tarihini ele alan kitapların yanı sıra o dönemde ülke coğrafyası gibi başka yerli kitaplar da yazıldı ve okullarda okutulmaya başlandı. Ancak 2009 Haziran’ında UBP yeniden iktidara geldiğinde bunlar kenara atıldı, çünkü bu eserlerin ‘milli kimliğimizden uzak’ olduklarına karar verilmişti.”

“Şimdi yeni kitaplar hazırlatıyorlar”

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UBP’nin Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk öğretmenlerden oluşan yeni bir komite kurduğunu ve yeni kitaplar hazırlattığını söyleyen Ahmet Cavit, bunun, ortaokul ve liselerde okutulan kitaplarda yapılan üçüncü değişiklik olacağını ifade etti. An’a göre yeni kitaplar “İslamcı faşist bir perspektife sahip olup Kıbrıs Rum tarafını tekrardan düşman olarak yansıtacak.”



Ahmet An sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni kitaplar eskiden de olduğu gibi ‘iki devlet’ politikasını öne çıkaracak, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Kıbrıs Rum toplumunu olası düşman olarak gösterecekler.”

Ahmet Cavit An, “Yeni tarih kitaplarının Kıbrıs Türk sağının ve Türkiye Hükümetinin öne çıkardığı geniş çerçeve dâhilinde yer aldığını düşünüyor musunuz sorusuna, “Elbette” cevabını verdi.



Erdoğan’ın talebi sonucunda 11 Ağustos’ta Girne’de düzenlenen “Kıbrıs Türk tarihi ve eğitimi” konulu panelde “Tarihin geleceğe yönelik değerlere dayalı bir kimlik oluşturulması ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bilinmeyen Kıbrıs tarihinin öne çıkarılması doğrultusunda bir araç olarak kullanılması gerektiği” belirtilmişti.



“Sanki Osmanlı öncesi yokmuş gibi…”



Panelde yer alan çeşitli konuşmacılar “Kıbrıslı Türklerin adaya 450 yıl önce ayak basan Osmanlının torunları olduğunu” söylemişti.



Bu sözler anımsatılınca, “Sanki ondan öncesi yokmuş ve adamızda ondan önce başka toplumlar yaşamamışmış gibi” diyor Ahmet An…

Ahmet Cavit An şöyle devam ediyor:

“Türkiye’nin ajandasında, 1974’ten bu yana, adamızın kuzeyinin ‘Türkleştirilmesi’ var. Türkiye Hükümetleri Kıbrıslı Türkleri hep ‘daha fazla Türk ve daha fazla Müslüman’ yapmaya çalıştı. AKP iktidarı döneminde bu politik çizgide daha da yoğunlaştırıldı. Öte yandan bu doğrultuda yarım asırdır adada yaşayan Anadolulu yerleşimcileri ve çocuklarını hedef alıyorlar. Onlara kktc vatandaşlığı verdiler ve sayıca onlardan daha az olan Kıbrıslı Türklerle birlikte oy kullandırıyorlar.”



( Çeviri: Vula Harana )