“DP hiç bu kadar sorumsuz davranmadı”

DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş’tan ‘asgari ücret’ tepkisi geldi, “Demokrat Parti tarihinin hiçbir döneminde bu kadar sorumsuz davranmamıştır” dedi.

Denktaş, Ocak ayındaki seçime işaret ederek, “Kimse sevinmesin. Kimse, Nasıl olsa Türkiye bunu da karşılar rüyasına dalmasın. Bu seçim geçecek gene konuşacağız. Yazık” şeklinde eleştiride bulundu.

Denktaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Yaşasın asgari ücret 7 bin oldu!!!

Demokrat Parti tarihinin hiçbir döneminde bu kadar sorumsuz davranmamıştır. Ocak ayında seçim var. Peki ya Şubat ayında ne olacak? Maliye bakanlığını habersiz yakalayan bu müjde!!! Sonucu gelecek yıl neler gelecek başımıza düşünen oldu mu? Ha oycuklar gelecek...Sonra??? Kimse sevinmesin. Kimse " Nasıl olsa Türkiye bunu da karşılar" rüyasına dalmasın. Bu seçim geçecek gene konuşacağız. Yazık.”