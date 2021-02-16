Türkiye ve dünyada yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında ‘tarihi zirveye’ ulaşan dövizde kademeli düşüş sürüyor.

Türk Lirası, döviz karşısında ‘değer’ kazanıyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; 2021’in ilk günü yani 1 Ocak’ta 9.11 TL olan Euro 8.46 TL’ye, Sterlin’in ise 10.11 TL’den 9.67 TL’ye geriledi.

7.41 TL’den işlem gören Dolar ise bugün 6.97 TL’ye düştü.

En fazla kayıp Euro’da…

Söz konusu dönemde en fazla kayıp, Euro’da yaşandı.

Resmi verilere göre; Euro 0.65 TL, Sterlin ve Dolar ise 0.44 TL değer kaybetti.

Sterlin’de en yüksek seviye 21 Ocak’ta

1 Ocak ila 16 Şubat tarihleri arasında; döviz en yüksek seviyeye 21 Ocak’ta ulaştı.

Buna göre; 21 Ocak’ta Sterlin 10.15 TL seviyesine çıktı.

Euro 1 Ocak’ta 9.11 TL’ydi…

Euro ise en yüksek seviyeye, yeni yılın ilk gününde ulaştı.

Söz konusu tarihte Euro 9.11 TL’ye çıktı.

Bugüne kadar Euro zaman zaman yükselse de tarihi zirveyi henüz geçemedi, kademeli düşüşünü sürdürdü.

Dolar…

Öte yandan Dolar ise 19 Ocak’ta 45 günün en yüksek seviyesine çıktı.

Bu tarihte Dolar, 7.49 TL’ye ulaştı.