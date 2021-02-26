Döviz yükselişte… Sterlin 10.21 TL’ye çıktı!
22 Şubat ile 26 Şubat arasındaki 5 günlük sürede Sterlin 9.77 TL’den 10.21 TL’ye yükseldi. Euro ise 8.45 TL’den, 8.79 TL’ye çıktı. 6.97 TL olan Dolar da bugün 7.20 TL’den değer buldu.
YENİDÜZEN
Döviz kurlarında hafta başından bugüne önemli artış yaşandı.
KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre; Türk Lirası, 22 Şubat ile 26 Şubat arasındaki 5 günlük sürede kademeli şekilde değer kaybetti.
22 Şubat Pazartesi günü 9.77 TL’den işlem gören Sterlin, bugün 10.21 TL’ye yükseldi.
Euro ise 8.45 TL’den, 8.79 TL’ye çıktı.
6.97 TL olan Dolar da bugün 7.20 TL’den değer buldu.
En fazla artış Sterlin’de…
Kurlar bazında inceleme yapıldığında, en fazla artışın Sterlin’de yaşandığı görüldü.
Türk Lirası, 5 günlük sürede en fazla değer kaybını Sterlin’de yaşadı.
Hafta başından bugüne Sterlin’deki artış 44 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Euro 34 kuruş yükseldi…
Sterlin’den sonra Euro kurunda da yükselme görüldü.
22 Şubat’ta 8.45 TL olan Euro, 34 kuruş artışla bugün sabah itibariyle 8.79 TL’den güne başladı.
TL, en az değer kaybını Dolar karşısında yaşadı…
Türk Lirası, en az değer kaybını Dolar da yaşadı.
Pazartesi günü 6,97 TL olan Dolar, bugün 7.20 TL’ye yükseldi.
5 günlük sürede Dolar’daki artış 23 kuruş olarak kayıtlara geçti.