Döviz yükselişte
Döviz kurları güne artış eğiliminde başladı.
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Döviz kurları güne artış eğiliminde başladı.
Geçtiğimiz hafta 10,22 TL olan Euro, bu sabah 10,36 TL’ye yükseldi. Sterlin ise 11,98 TL’den 12,20 TL’ye çıktı.
Dolar ise neredeyse 9 TL’ye yükseldi, bu sabah itibariyle 8.96 TL’den işlem gördü. Kıbrıs Vakıflar Bankası resmi kur bilgilerine göre; bir haftalık sürede Sterlin 22 kuruş, Euro 14 kuruş, arttı.
Dolar kurundaki artış ise 15 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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Etiketler : döviz