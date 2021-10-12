Döviz yükselişte

Döviz kurları güne artış eğiliminde başladı.

Geçtiğimiz hafta 10,22 TL olan Euro, bu sabah 10,36 TL’ye yükseldi. Sterlin ise 11,98 TL’den 12,20 TL’ye çıktı.

Dolar ise neredeyse 9 TL’ye yükseldi, bu sabah itibariyle 8.96 TL’den işlem gördü. Kıbrıs Vakıflar Bankası resmi kur bilgilerine göre; bir haftalık sürede Sterlin 22 kuruş, Euro 14 kuruş, arttı.

Dolar kurundaki artış ise 15 kuruş olarak kayıtlara geçti.