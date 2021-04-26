Döviz yükseliş trendinde… Sterlin 11.54 TL’yi buldu!

Türkiye ve dünyada yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle döviz kurlarında geçtiğimiz haftaya kıyasla hareketlilik yaşanıyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; Euro bu sabah itibariyle 9.97 TL’den işlem görüyor. Sterlin 11.54 TL’den güne başlarken, Dolar ise 8.28 TL.

YENİDÜZEN

Türkiye ve dünyada yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle döviz kurlarında geçtiğimiz haftaya kıyasla hareketlilik yaşanıyor.

Döviz, Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre; Euro bu sabah itibariyle 9.97 TL’den işlem görüyor.

Sterlin 11.54 TL’den güne başlarken, Dolar ise 8.28 TL.

19 NİSAN DÖVİZ KURLARI 26 NİSAN DÖVİZ KURLARI: Sterlin: 11.13 TL Sterlin: 11.54 TL Euro: 9.66 TL Euro: 9.97 TL Dolar: 8.07 TL Dolar: 8.28 TL

En fazla artış Sterlin’de…

Resmi verilere göre; bir haftalık sürede kurlarda en fazla artış Sterlin’de yaşandı.

19 Nisan’da 11.13 TL’den işlem gören Sterlin, bugün 11.54 TL.

7 günde Sterlin’de 41 kuruş yükseliş görüldü.

Euro 31 kuruş yükseldi…

Euro ise 7 günde 31 kuruş arttı.

Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü 9.66 TL’den işlem gören Euro, bu sabah 9.97 TL’yi buldu.

Dolar 8.07 TL’den 8.28 TL’ye…

Dövizde en az artış Dolar kurunda görüldü.

Bugün 8.28 TL’ye çıkan Dolar kuru, 19 Nisan’da 8.07 TL’ydi.

Dolar kurundaki bir haftalık artış 21 kuruş olarak kayıtlara geçti.