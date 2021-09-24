Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 100 baz puanlık faiz oranını yüzde 19'dan yüzde 18'e geriletti, döviz kurları hareketlendi.

Haftaya 11,85 TL ile başlayan Sterlin, yeniden yükselişe geçti, 12 TL'yi aştı. Serbest piyasada Sterlin 12 TL’yi aşsa da KKTC Merkez Bankası resmi verilerine göre Sterlin, bu sabah 11.88 TL’den işlem görüyor.

Hafta başında 8.58 TL olan Dolar ise 8.67 TL’ye, 10.11 TL olan Euro ise 10.16 TL’ye yükseldi.

Hatırlanacağı üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, perşembe günü politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekmişti.

Böylelikle 1,5 yıl sonra ilk faiz indirim kararı da gelmişti.