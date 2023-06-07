“Döviz konusunda halkın moralini bozmayın”

Başbakan Ünal Üstel, “Kimse döviz konusunda halkın moralini bozmaya kalkışmasın” dedi, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, “daha once olduğu gibi, günü geldiğinde” gerekli adımı atacağını iddia etti.

1 İngiliz Sterlini’nin 30 TL, 1 Euro’nun 25 TL ve 1 Dolar’ın 24 TL bandına yaklaşmasıyla yurttaşın sosyal medya üzerinden kurlara tepki göstermesine ilişkin açıklama yapan Ünal Üstel, “Kimse döviz konusunda halkın moralini bozmaya kalkışmasın” dedi

Üstel, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, “daha önce olduğu gibi, günü geldiğinde” gerekli adımı atacağını iddia ettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hiç kimse dövizdeki yükseliş ve hayat pahalılığı nedeniyle halkımızın moralini bozmaya, ümitsizliğe itmeye de kalkışmasın. Hükümetimiz daha önce olduğu gibi ister kamuda, ister özel sektörde olsun çalışanların hayat pahalılığı karşısındaki alım güçlerini korumak için gereken kararları günü geldiğinde alacaktır.”