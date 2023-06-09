Döviz artışına karşı komite

UBP-DP-YDP Hükümeti, döviz artışından kaynaklı ekonomide yaşanacak olumsuzlukların önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacı ile ilgili bakanlıklardan oluşacak bir komite kurulmasını kararlaştırdı.

Başbakanlık, bu çerçevede Bakanlar Kurulu tarafından oluşturulan komitenin yarın saat 12:00' de Ünal Üstel başkanlığında toplanacağını duyurdu.

Toplantıda döviz artışından kaynaklı yaşanbilecek olumsuzluklara karşı alınması gereken radikal tedbirlerin değerlendireceği ifade edildi.