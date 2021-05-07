“Dosyayı güncelleyip, sonuçlandırın”

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, evinin önünde katledilen, YENİDÜZEN yazarı Kutlu Adalı’nın faili meçhul cinayetinin insan hakları ve basın özgürlüğü açısından kara bir leke olduğunu vurguladı.

Özersay, Savcılık ve polisi göreve çağırarak, yeni bilgi ve itirafları yakından takip ederek, dosyayı güncelleyip, sonuçlandırması gerektiğini dikkat çekti.

Hatırlanacağı üzere Türkiye’de “suç örgütü lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker, kamuoyu ile yeni paylaştığı bir videoda, yakın gelecekte, Lefkoşa’daki evinin önünde katledilen YENİDÜZEN yazarı Kutlu Adalı hakkında açıklamalar yapacağını söylemişti. Özersay’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Gazeteci Kutlu Adalı’nın faili meçhul cinayeti insan hakları ve basın özgürlüğü açısından ülkemizde kara bir lekedir. Bu konuyla ilgisi olanların/bu konuda bilgisi olanların konuşmaya başlaması yetmez, polis ve savcılığın yeni bilgi ve itirafları yakından takip etmesi ve dosyayı güncelleyerek sonuçlandırmaya çalışması gerekir. Bu ülkede insan haklarını ve demokrasiyi önemseyen herkesin bu konuyu takip etmesi, sonuç alınması için baskı koyması önemlidir."