“Dosya açılsın, adalet yerini bulsun”

Devrim DEMİR

Türkiye’de ‘Organize Suç Örgütü Lideri’ olarak hüküm giyen Sedat Peker’in yayınladığı videolarda Kutlu Adalı cinayetine ilişkin ortaya attığı iddialar yurttaşın da tepkisine neden oldu. 1996 yılında evinin önünde silahlı saldırı sonucu katledilen Kutlu Adalı için yurttaş 25 yıl sonra “adalet” istedi.

Polis ve Başsavcılığın videolardaki iddiaları ciddiye alarak içeriğinin yeniden incelenmesi için ‘cinayet dosyasının’ açılması gerektiğine vurgu yapan yurttaş, YENİDÜZEN’e konuştu.

Dilek Esenel: “Adalet mutlaka yerini bulmalı”

Evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülen Kutlu Adalı’nın 25 yıl sonra yeniden gündeme taşınmasının tesadüf olmadığını ifade eden Dilek Esenel, yapılan tüm açıklamaların Polis Genel Müdürlüğü ve Başsavcılık tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi. Esenel, “Polis konunun üzerine yeniden giderek 25 yıllık dosya yeniden açılmalı” diyerek iddiaların atlamadan araştırılması gerektiğini kaydetti. “Bir Kıbrıslı olarak adaletin geç de olsa yerini bulmasını isterim” sözlerini ifade eden Esenel, cinayetin iddialar ile aydınlatılabileceğini belirtti.

Mehmet Ali Falhan: “Cinayet aydınlatılsın, suçlular cezalandırılsın”

Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü dönemde soruşturmayı yapan polisin şuan Polis Genel Müdürü olduğunu ifade eden Mehmet Ali Falhan, ‘faili meçhul’ kalan cinayetin 25 yıl sonra olsa da aydınlatılması gerektiğini kaydetti. Ortadaki iddiaların, geçen isimlerin mutlaka dikkate alınarak soruşturma yapılması gerektiğini ifade eden Falhan, “Bu cinayet aydınlatılmalı ve suçlular mutlaka cezalandırılmalı” dedi.

Salih Asaoğlu: “Geç kalınmış olsa da bu olayın üstüne gidilmeli”

Evinin önünde 1996 yılında katledilen Kutlu Adalı’nın neden öldürüldüğü konusunda dönemin yetkililerinin de bildiğini olayın açık olduğunu ifade eden Salih Asaoğlu, “Kutlu Adalı’nın kim veya kimler tarafından öldürüldüğüne dair ipuçları vardı. Bu cinayetin üstüne gidilmedi” dedi.

İddialar doğrultusunda Polis Genel Müdürü ve Başsavcılığın mutlaka konunun üstüne gitmesi gerektiğini kaydeden Asaoğlu, “Son günlerde yapılan konuşmalar ve ortaya atılan iddialar 25 yıllık üzeri örtülmüş cinayeti ortaya çıkarak” sözlerini kullanarak soruşturma başlatılması gerektiği görüşünü belirtti.

“Bu ülkenin bugününde olduğu gibi geçmişinde de birçok menfaat için susuldu” diyen Asaoğlu, “Kutlu Adalı’nın öldürülmesine ilişkin 25 yıl beklenmemeliydi. Bu ortaya atılan iddialar boş değil, Adalı’nın ailesi de konuşsun yeniden konunun üstüne gidilmeli, bu cinayet neden kapatıldı? CTP de başa geldi TKP de, neden bu olayın üstüne gidilmedi. Bu ülkede artık bir şeylerin üzeri örtülmesin, olaylar kapatılmasın. Bir şeyler görülüp susulmasın.”

Salih Cemal: “Adalı ailesi açıklama yapmalı”

Adada ‘faili meçhul’ cinayet dosyalarının tekrar araştırılması gerektiği görüşünde olduğunu ifade eden Salih Cemal, 25 sene önce işlenen ve aydınlatılmayan Kutlu Adalı cinayetinin yeniden gündeme geldiğini kaydetti. Yapılan açıklamalara ilişkin Kutlu Adalı ailesinin de açıklama yapması gerektiğini söyleyen Cemal, “Geç de olsa aydınlanması gereken bir cinayet dosyası” dedi.