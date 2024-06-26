Dörtyol’da 460 kilo kaçak et ele geçirildi

Dörtyol’da S.İ.Y.’nin aracında yapılan aramada 460 kilo dana eti bulundu, söz konusu kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dörtyol’da Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün saat 07.00 sıralarında yapılan operasyonda, S.İ.Y.’nin (E-34) aracı arandı. Araçta gümrüğe beyan edilmemiş 460 kilo dana eti bulunarak, emare olarak alındı. S.İ.Y. ise tutuklandı.