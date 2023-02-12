Dörtyol, anne ile kızına ağladı
Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Adıyaman'daki İsias Otel enkazından cansız bedenleri çıkarılan KKTC kafilesindeki Bedriye Fidan Yeniçeri ve kızı Ecem Yeniçeri için cenaze töreni düzenlendi.
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Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Adıyaman'daki İsias Otel enkazından cansız bedenleri çıkarılan KKTC kafilesindeki Bedriye Fidan Yeniçeri ve kızı Ecem Yeniçeri için cenaze töreni düzenlendi.
Bedriye Fidan Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri, Dörtyol Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Dörtyol mezarlığında toprağa verildi.
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