Dört trafik kazası, dört yaralı, bir tutuklu...

Lefkoşa ve Mağusa’da bugün ve dün meydana gelen dört trafik kazasında dört kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Gürel Erecer (E-38) 195 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SJ 762 plakalı araçla seyrettiği sırada Honda trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde ışığa uymayıp düz yoluna devam etti. O esnada karşı istikametten gelip tarafında yeşil ışık yandığı için dönüşe geçen Uğur Öget (E-25) yönetimindeki KG 909 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan KG 909 plakalı araç, kaldırıma ve trafik levhasına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

SJ 762 plakalı araç sürücüsü Gürel Erecer, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda İnönü sığınmalı yol kavşağında, dün saat 07.30’da meydana gelen kazada ise, Nejla Tekin (K-40) yönetimindeki YB 418 plakalı araçla İnönü istikametinden gelip ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce ana yola giriş yaptı.

Tekin'in aracı o esnada anayolda Gazimağusa istikametine seyreden Firdevs Alganer (K-31) yönetimindeki RV 386 plakalı aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. YB 418 plakalı araç sürücüsü Nejla Tekin tedavisinin ardından taburcu olurken, RV 386 plakalı araç sürücüsü Firdevs Alganer ise, göğüs kafesinde kırık teşhisiyle Cerrahi Servis’te tedavi altına alındı.

İki motosiklet sürücüsü yaralandı

Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü'nde Fidan Sokak’ta dün saat 12.00 sıralarında, Abdullah Hüseyinoğulları (E-31) yönetimindeki park halinde bulunan US 378 plakalı motosiklet ile dikkatsizce “U dönüşü” yaptığı sırada, karşı istikametten gelen Eren Alp Kıvrak (E-22) yönetimindeki 01 AOU 952 plakalı motosikletin önünü tıkayarak çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

US 378 plakalı motosiklet sürücüsü Abdullah Hüseyinoğulları, sol ayak kemiğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından, 01 AOU 952 plakalı motosiklet sürücüsü Eren Alp Kıvrak ise ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildi.

Çarptı, kaçtı, yakalandı

Dördüncü kaza ise dün gece saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bir kaza daha meydana geldi.

Kimliği meçhul sürücü, yönetimindeki SL 838 plakalı araçla seyrettiği sırada Türk Hava Yolları önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı.

Sürücü, aracıyla kaldırım üzerinde park halinde bulunan UP 096 plakalı aracın arka kısmına çarptıktan sonra durmayıp, kaza yerinden ayrıldı.

Kazayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, kaza anındaki araç sürücüsünün Cesur Dinç (E-36) olduğu tespit edildi.

Dinç hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.