“Dönüşümlü kesintiler sürecek, Long Beach 20 saattir elektriksiz”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, EL-SEN eylemi nedeniyle arızalara müdahale edilmediğini, yaşanan üretim yetersizliğinden dolayı da ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintilerinin sürdüğünü söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Paşa, özellikle İskele Long Beach bölgesinde yer altı kablolarının patladığını, bölgenin 20 saati aşkın süredir elektriksiz olduğunu dile getirdi, farklı bölgelerde de bazı lokal arızaların yaşandığını ifade etti.

Paşa, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile EL-SEN’in bir araya geldiğini, görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Yönetim Kurulu’nun Kıb-Tek personeline yönelik “görevden uzaklaştırma ve geçici veya sürekli olarak işten durdurma kararı” alacağı uyarısının hatırlatılması üzerine ise Paşa, “Belli süreçler var. Çalışanlar, işe özürsüz, izinsiz gelmezse soruşturma açılır. Çalışma Yasası size bunu emreder. Keyfimle olacak bir şey değildir. Birilerini işten atıyoruz algısı yaratılıyor, bu doğru değildir. Ancak kimseye de seyirci kalmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.