“Domestik Yerel Tohumları Girne Kentinde Sürdürülebilir Kılmak Projesi” dördüncü ve son atölye çalışması Cumartesi

"Yerel domestik tohum üretimi kapsamında yerel tohumlardan sebze yetiştirilmesi ve tohum üretimi" konusunda çalışma yapan Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi, dördüncü ve son atölye çalışmasını, 7 Aralık Cumartesi saat 10.00'da düzenliyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi’nin desteği, Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi ile Taşkent Doğa Parkı’na bağlı Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü - Kıbrıs Tohum Bankası arasındaki iş birliği, dördüncü atölye çalışması etkinliklerine ev sahipliğiyle devam ediyor.

Çevre odaklı atölye çalışmaları

Avrupa Birliği tarafından "Sivil Büyü Projesi" kapsamında finanse edilen ve Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi tarafından yürütülen çalışma kapsamında gerçekleşen ilk üç atölye çalışmasında sırasıyla "toprak ana, kompost, geri dönüşümün komposta faydaları ve ilişkisi, tohum ekimi, permakültür kriterleri, Girne Gençlik Meclisi Genç Bahçe’de uygulamalı kompost yapımı, zeytin aşılama, solucan gübresi üretimi" konuları irdelendi.

Belediye meclisi üyeleri ile belediye yöneticileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, inisiyatifler, dernek üyeleri, kooperatif temsilcileri, gönüllüler, Ozanköy sakinleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşen atölye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Son atölye çalışması 7 Aralık’ta

Arazi ekim çalışmaları Girne Belediye sınırları içinde Girne Belediyesi’nin tahsis ettiği tarıma uygun nitelikli toprağa sahip arazide devam eden projede dördüncü ve son atölye çalışması 7 Aralık Cumartesi saat 10.00'da, Girne Beldiyesi Sanat Galerisi'nde yer alacak.

Göz aşısı ve tohum aktivistleri ile ilgili belgesel gösterimi konularının irdeleneceği dördüncü atölye çalışması sonrasında, Şubat 2025'te vatandaşlarla paylaşılmak üzere tarım rehberi de oluşturulacak.

Katılımın ücretsiz olduğu atölye çalışmalarına katılmak isteyen kişilerin 0533 879 95 95 numaralı telefona ulaşması gerekiyor.