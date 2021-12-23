Dolar/TL 10.55, Sterlin/TL 14,75

Türkiye’de kur korumalı TL mevduat hesabı başta olmak üzere TL'ye teşvik önlemleri kurda etkisini göstermeye devam ediyor.

Döviz kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı.

Dolar/TL, 11 seviyesinin altına gerilerken Sterlin/TL 14.75’e kadar çekildi.

KKTC’de serbest piyasada saat 13.45 itibarıyla Dolar/TL 10.55’ten, Sterlin/TL 14,75’ten işlem görüyor. Euro/TL ise 12.65 seviyelerinde.