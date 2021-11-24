Dolar 12, Sterlin 16, Euro 14 TL seviyelerine geriledi

Euro/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,50 seviyelerine kadar geriledi.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Euro/TL, 15,20 ile tarihi zirvesini yenilemesinin ardından günü 14,4411'den tamamladı.

Euro/TL, saat 15.41 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 7 düşüşle 13,4478 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL 6,3 düşüşle 11,9939'dan, Sterlin/TL de yüzde 6,7 yükselişle 16,0293'ten satılıyor.

Dolar endeksi, 96,7 ile son 16 ayın en yüksek seviyesinde.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) artan enflasyon baskısı nedeniyle destekleyici para politikalarını beklenenden önce uygulamadan kaldırabileceği endişesinin küresel dolar talebini artırdığını bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, söz konusu verilerde enflasyonist etkilerin gözlemleneceğini ve para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.

TL'nin değer kaybı sürüyor