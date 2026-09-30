“Dokunulmazlıkları kaldırın”

Başbakan Ünal Üstel’in Meclis’te dile getirdiği “veremeyecek hesabımız yok” açıklamasına karşılık Çeler, geçmişte milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına izin verilmemesini gündeme getirdi. Çeler, “Sen kendi milletvekilinin dokunulmazlığının bile kaldırılmasına müsaade etmedin. Eğer üzerindeki şaibelerde bir sorun yoksa gidip bunu ispatlasın. Sen nasıl hesap verebilir bir pozisyondasın?” diye sordu.

40 bin TL’ye “seçim yatırımı”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu Güne Dair programında hükümetin seçim öncesindeki ekonomi politikalarını sert sözlerle hedef aldı. Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in partisinin 6 Aralık seçiminden yeniden birinci çıkacağı ve hükümeti kuracağı yönündeki açıklamasına karşı çıkan Çeler, Üstel’in toplumla bağının koptuğunu öne sürdü.

Çeler, asıl sert eleştirisini ise Sosyal Sigorta emeklilerine yapılması gündemde olan 40 bin TL’lik ödeme üzerinden yaptı. Emeklilerin uzun süredir ekonomik krizle mücadele ettiğini hatırlatan Çeler, hükümete “Şimdi mi aklınıza geldi?” diye seslendi.Çeler, “Bu ülkede Sosyal Sigorta emeklilerine 40 bin lira ikramiye verilecek. Şimdi mi aklına geldi bu insanların, bu emeklilerin aylardır, yıllardır ekonomik kriz çektiği? Bu tamamen bir seçim yatırımı” dedi.

“Sosyal Sigortalar borçlanmak zorunda kalabilir”

Çeler’e göre tartışılması gereken yalnızca 40 bin TL’nin dağıtılması değil, paranın Sosyal Sigortalar’ın mali yapısında yaratacağı yük. Ülkede kayıt dışılığın devam ettiğini, buna karşın kurumun gelirlerinin yeterince artırılmadığını savunan Çeler, ödemenin aktüeryal denge hesabı yapılmadan gerçekleştirildiğini düşündüğünü söyledi. Çeler, asıl sıkıntının seçimden sonra ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. 6 Aralık sonrasında Sosyal Sigortalar’ın 13’üncü maaş ödemesinin de gündeme geleceğine dikkat çeken Çeler, “Emin olun 13’üncü maaşları da normal maaşları da ödemede borçlanmaya gitmek zorunda kalabilir” dedi.

Çeler, seçim öncesinde tek seferde ödeme yapmak yerine kaynağın aylara bölünmesinin hem emeklilere daha uzun süreli destek sağlayacağını hem de kurumun mali dengesi üzerindeki baskıyı azaltacağını savundu.

“Mesele devlet değil, koltuk”

İktidarın önceliğinin kamu kurumlarının sürdürülebilirliği değil siyasi iktidarı korumak olduğunu ileri süren Çeler, “Önemli olan onlar için koltuktur” dedi. Çeler, “Devleti savunuyorlar, KKTC’yi sonsuza kadar yaşatacağız diyorlar. Ama yaşatmak istedikleri tek şey o koltuktur” ifadelerini kullandı.

“Dokunulmazlık kalksın”

Başbakan Ünal Üstel’in Meclis’te dile getirdiği “veremeyecek hesabımız yok” açıklamasına karşılık Çeler, geçmişte milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına izin verilmemesini gündeme getirdi. Çeler, “Sen kendi milletvekilinin dokunulmazlığının bile kaldırılmasına müsaade etmedin. Eğer üzerindeki şaibelerde bir sorun yoksa gidip bunu ispatlasın. Sen nasıl hesap verebilir bir pozisyondasın?” diye sordu.

TDP’nin bu konudaki önerisini de açıklayan Çeler, yalnızca belirli dosyalarda dokunulmazlığın kaldırılmasını değil, sistemin tümden değiştirilmesini istedi. “Dokunulmazlığın tamamen kaldırılması bizim için bir sakınca değildir” diyen Çeler, bazı kişilerin dokunulmazlığın arkasına sığınmak amacıyla milletvekili adayı olmak istediğini dahi duyduklarını öne sürdü. Çeler, “Bu topluma artık bunu yaşatmayalım” dedi.

Karma oy kalktı: TDP “mühür” peşinde

Meclis’ten geçen karma oyun kaldırılması kararının ardından TDP’nin seçim stratejisini de açıklayan Çeler, partisinin zaten ilk günden itibaren karma oyun kalkacağı varsayımıyla hareket ettiğini söyledi. TDP açısından temel hedefin mühür toplamak olduğunu belirten Çeler, baraj endişesi taşıyan seçmene doğrudan çağrı yaptı. Çeler, TDP ile TKP’nin birleşmesinin tamamlandığını hatırlatarak iki siyasi yapının geçmiş seçimlerdeki oyları dikkate alındığında TDP’nin tabanının barajın üzerinde olduğunu savundu. “Benim barajla ilgili bir soru işaretim yok” diyen Çeler, buna rağmen kaygısı bulunan seçmenin TDP’ye mühür vurması gerektiğini söyledi.

“Takım tutar gibi parti tutmayın”

Çeler, TDP’nin seçim kampanyasında kullanacağı “emanet oy” söyleminin de içini doldurdu. Partilerin seçmen oylarını kendilerine ait görmesine karşı çıkan Çeler, “İnsanların takım tutar gibi bizi tutmalarını istemiyoruz” dedi. Seçmenden TDP’ye ömür boyu bağlılık talep etmediklerini belirten Çeler, oyların siyasi partilerin mülkiyetinde olmadığını söyledi.

Çeler’in çağrısı net oldu: Yanlış yaptığımız yerde istediğinizi söyleyin. Al oyunuzu ve gidin.

TDP’nin hem iktidarda hem muhalefette denetlenmesi gerektiğini belirten Çeler, seçmenin bir sonraki seçimde performansa göre karar vermesi gerektiğini söyledi: “Oylar emanettir.”

“Devlette beni işe al” düzenine karşı özel sektör

Devlete işe girmenin siyasi beklenti ve oy ilişkisine dönüşmesini kırmak istediklerini söyleyen Çeler, bunun yolunun özel sektörde çalışma koşullarını ve ücretleri güçlendirmekten geçtiğini savundu. “İnsanların torpil bekleme mekanizmasını gereksiz kılacağız” diyen Çeler, siyasilerin tek tek yurttaşların işlerini çözerek siyasi karşılık beklemesi yerine otomatik çalışan sistemler kurulması gerektiğini belirtti. Çalışma Bakanlığı dönemindeki ilaç ödemelerini örnek gösteren Çeler, vatandaşların aylarca bekleyen alacaklarını tek tek siyasi müdahaleyle çözmek yerine ödeme sistemini otomatiğe bağladıklarını anlattı. Çeler, kurdukları sistemin sonraki dönemde “mahvedildiğini” de ileri sürdü.

Kampanya parası: Bağış ve otomobilli piyango

Meclis dışında kalan TDP’nin 6 Aralık seçim kampanyasını nasıl finanse edeceği de programda gündeme geldi. Çeler, partinin elinde sınırlı bir birikim bulunduğunu açıkça söyledi. TDP’nin internet üzerinden makbuz karşılığında bağış toplamaya başladığını açıklayan Çeler, ikinci finansman yöntemi olarak da otomobil ödüllü piyango düzenleyeceklerini belirtti. “Propaganda sürecinde kendi yağımızda ne kadar kavrulabilirsek kavrulacağız” diyen Çeler, pahalı geleneksel kampanya yöntemleri yerine sosyal medya ve dijital mecraları daha yoğun kullanacaklarını söyledi.